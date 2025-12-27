https://1prime.ru/20251227/zarplata-865968919.html

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Средняя ежемесячная зарплата в России в октябре превысила 200 тысяч рублей в двух отраслях экономики - это рыболовство и деятельность воздушного и космического транспорта, следует из анализа РИА Новости данных статистической службы. Самые высокие зарплаты в стране в середине осени получали занятые в сферах воздушного и космического транспорта (215,4 тысячи рублей) и рыболовства (205,5 тысячи рублей). В то же время за десять месяцев 2025 года настолько высокие зарплаты были у занятых в добыче нефти и газа - 204,1 тысячи рублей, на производстве табачных изделий - 208,3 тысячи рублей и специалистов воздушного и космического транспорта - 205,3 тысячи рублей. Чуть-чуть не дотянули до 200 тысяч финансисты и страховщики, которые в среднем за январь-октябрь получали 197,8 тысячи рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, включая со сверхвысокими зарплатами. В октябре она составила в России 99,7 тысячи рублей.

