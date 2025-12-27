Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ждет смерти": Трампа предупредили о дерзком плане Зеленского - 27.12.2025
"Ждет смерти": Трампа предупредили о дерзком плане Зеленского
"Ждет смерти": Трампа предупредили о дерзком плане Зеленского - 27.12.2025, ПРАЙМ
"Ждет смерти": Трампа предупредили о дерзком плане Зеленского
Президенту США Дональду Трампу стоит прекратить все взаимодействия с Владимиром Зеленским, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T07:09+0300
2025-12-27T07:09+0300
общество
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
МОСКВА, 27 декабря — ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу стоит прекратить все взаимодействия с Владимиром Зеленским, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Дональду Трампу следует быть максимально осторожным в любых контактах с Зеленским, если такая встреча вообще состоится", — написал он. Политик отметил, что американскому лидеру не следует проявлять никакой дружелюбности к главе киевского режима: не стоит обмениваться рукопожатиями или демонстрировать какой-либо намек на сближение. "Зеленский публично позволял себе заявления о том, что он "ждет смерти" Трампа. После таких слов любые контакты выходят за рамки дипломатической нормы и превращаются в фактор риска", — заключил депутат. Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. Американский лидер ранее высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Зеленского по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
общество , сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
Общество , США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
07:09 27.12.2025
 
"Ждет смерти": Трампа предупредили о дерзком плане Зеленского

Депутат Дмитрук предостерег Трампа от встречи с Зеленским

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 декабря — ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу стоит прекратить все взаимодействия с Владимиром Зеленским, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Дональду Трампу следует быть максимально осторожным в любых контактах с Зеленским, если такая встреча вообще состоится", — написал он.
Политик отметил, что американскому лидеру не следует проявлять никакой дружелюбности к главе киевского режима: не стоит обмениваться рукопожатиями или демонстрировать какой-либо намек на сближение.
"Зеленский публично позволял себе заявления о том, что он "ждет смерти" Трампа. После таких слов любые контакты выходят за рамки дипломатической нормы и превращаются в фактор риска", — заключил депутат.
Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. Американский лидер ранее высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Зеленского по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
 
ОбществоСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
