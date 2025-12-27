https://1prime.ru/20251227/zelenskiy-865969421.html
"Ждет смерти": Трампа предупредили о дерзком плане Зеленского
общество
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
МОСКВА, 27 декабря — ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу стоит прекратить все взаимодействия с Владимиром Зеленским, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Дональду Трампу следует быть максимально осторожным в любых контактах с Зеленским, если такая встреча вообще состоится", — написал он. Политик отметил, что американскому лидеру не следует проявлять никакой дружелюбности к главе киевского режима: не стоит обмениваться рукопожатиями или демонстрировать какой-либо намек на сближение. "Зеленский публично позволял себе заявления о том, что он "ждет смерти" Трампа. После таких слов любые контакты выходят за рамки дипломатической нормы и превращаются в фактор риска", — заключил депутат. Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. Американский лидер ранее высоко оценил шансы на достижение договоренности с главой киевского режима. В то же время хозяин Белого дома заявил, что предложения Зеленского по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения.
