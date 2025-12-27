Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму назвали план Зеленского по урегулированию вбросом - 27.12.2025, ПРАЙМ
В Крыму назвали план Зеленского по урегулированию вбросом
2025-12-27T11:27+0300
2025-12-27T11:27+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – ПРАЙМ. Проект Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине содержит много неприемлемых для России пунктов и является сознательным вбросом, чтобы тянуть время, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Как сообщил ряд СМИ, Зеленский в среду представил проект, общаясь с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России. "Там много неприемлемых для России пунктов. Зеленский это понимает, поэтому и вбрасывает сознательно то одно, то другое, тянет время. Американцам говорит одно, народу на Украине – другое. Мир ему не нужен, потому что это его приговор", - сказал Константинов. По его словам, президентские выборы, о готовности проведения которых говорит Зеленский, - очередная иллюзия для Запада. "Эти выборы станут очередным шоу Зеленского", - сказал глава парламента.
