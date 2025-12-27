https://1prime.ru/20251227/zelenskiy-865972624.html
В Крыму назвали план Зеленского по урегулированию вбросом
В Крыму назвали план Зеленского по урегулированию вбросом - 27.12.2025, ПРАЙМ
В Крыму назвали план Зеленского по урегулированию вбросом
Проект Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине содержит много неприемлемых для России пунктов и является сознательным вбросом,... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T11:27+0300
2025-12-27T11:27+0300
2025-12-27T11:27+0300
россия
украина
киев
рф
владимир зеленский
запорожская аэс
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – ПРАЙМ. Проект Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине содержит много неприемлемых для России пунктов и является сознательным вбросом, чтобы тянуть время, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Как сообщил ряд СМИ, Зеленский в среду представил проект, общаясь с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России. "Там много неприемлемых для России пунктов. Зеленский это понимает, поэтому и вбрасывает сознательно то одно, то другое, тянет время. Американцам говорит одно, народу на Украине – другое. Мир ему не нужен, потому что это его приговор", - сказал Константинов. По его словам, президентские выборы, о готовности проведения которых говорит Зеленский, - очередная иллюзия для Запада. "Эти выборы станут очередным шоу Зеленского", - сказал глава парламента.
https://1prime.ru/20251226/tramp-865965778.html
украина
киев
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, рф, владимир зеленский, запорожская аэс, в мире
РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, РФ, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, В мире
В Крыму назвали план Зеленского по урегулированию вбросом
Константинов назвал план Зеленского по урегулированию сознательным вбросом
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – ПРАЙМ. Проект Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине содержит много неприемлемых для России пунктов и является сознательным вбросом, чтобы тянуть время, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Как сообщил ряд СМИ, Зеленский
в среду представил проект, общаясь с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России.
Предложение Зеленского по Украине не имеет значения, заявил Трамп
"Там много неприемлемых для России пунктов. Зеленский это понимает, поэтому и вбрасывает сознательно то одно, то другое, тянет время. Американцам говорит одно, народу на Украине – другое. Мир ему не нужен, потому что это его приговор", - сказал Константинов.
По его словам, президентские выборы, о готовности проведения которых говорит Зеленский, - очередная иллюзия для Запада
.
"Эти выборы станут очередным шоу Зеленского", - сказал глава парламента.