СМИ рассказали, как Трамп ударил по Зеленскому - 27.12.2025
СМИ рассказали, как Трамп ударил по Зеленскому
2025-12-27T13:11+0300
2025-12-27T13:11+0300
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп охладил надежды Владимира Зеленского на успех его плана по разрешению конфликта на Украине, пишет The Hill. "В интервью, опубликованном в пятницу, президент Трамп преуменьшил оптимизм Владимира Зеленского по поводу предложенного им мирного плана из 20 пунктов", — говорится в материале. Автор статьи опирается на интервью Трампа изданию Politico, где американский президент отметил, что никакая инициатива от главы киевской администрации по решению украинской ситуации не будет принята во внимание без его согласия. "Его заявления прозвучали за несколько дней до запланированной на воскресенье личной встречи с Зеленским", — указывается в публикации. Как сообщил в пятницу заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, украинский подход к урегулированию конфликта сильно отличается от обсуждаемого с американской стороной. СМИ распространили документ из 20 пунктов в среду, утверждается, что он был предоставлен журналистам самим Зеленским. Среди его основных положений:— отказ отвести войска при требовании сделать это от России;— гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО;— совместное управление Запорожской АЭС с Вашингтоном;— подписание соглашения о ненападении с Москвой без закрепления его в украинском законодательствеКроме того, текст не уточняет статус русского языка.
13:11 27.12.2025
 
СМИ рассказали, как Трамп ударил по Зеленскому

The Hill: Трамп охладил оптимизм Зеленского по поводу мирного плана по Украине

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп охладил надежды Владимира Зеленского на успех его плана по разрешению конфликта на Украине, пишет The Hill.
"В интервью, опубликованном в пятницу, президент Трамп преуменьшил оптимизм Владимира Зеленского по поводу предложенного им мирного плана из 20 пунктов", — говорится в материале.
Автор статьи опирается на интервью Трампа изданию Politico, где американский президент отметил, что никакая инициатива от главы киевской администрации по решению украинской ситуации не будет принята во внимание без его согласия.
"Его заявления прозвучали за несколько дней до запланированной на воскресенье личной встречи с Зеленским", — указывается в публикации.
Как сообщил в пятницу заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, украинский подход к урегулированию конфликта сильно отличается от обсуждаемого с американской стороной. СМИ распространили документ из 20 пунктов в среду, утверждается, что он был предоставлен журналистам самим Зеленским. Среди его основных положений:
— отказ отвести войска при требовании сделать это от России;
— гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО;
— совместное управление Запорожской АЭС с Вашингтоном;
— подписание соглашения о ненападении с Москвой без закрепления его в украинском законодательстве
Кроме того, текст не уточняет статус русского языка.
