Зеленский назвал состав делегации на предстоящей встрече с Трампом

2025-12-27T15:37+0300

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский назвал состав украинской делегации на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом. Ранее Белый дом сообщил, что Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. "Помимо (главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины - ред.) Рустема Умерова будет министр экономики (Алексей - ред.) Соболев, а также и (глава генштаба ВСУ - ред.) Андрей Гнатов, а также (советник руководителя офиса Зеленского - ред.) Александр Бевз, а также будет (первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей - ред.) Кислица", - заявил Зеленский в ходе общения с украинской прессой. Запись его заявления опубликовал украинский телеканал "Новости.Live". Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

