СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским из-за его жены

СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским из-за его жены - 27.12.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским из-за его жены

27.12.2025

МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский изменил свой стиль одежды по предложению своей жены Елены, о чем сообщает чешский источник iRozhlas, ссылаясь на слова украинского дизайнера Виктора Анисимова. "Она думала, что сможет внести изменения в образ Зеленского", — рассказал он.По его словам, Зеленский выделялся на встречах одеждой в стиле хаки в окружении иностранных представителей, членов делегаций и даже своей жены. Анисимов также отметил, что новый гардероб для Зеленского был задуман еще до скандальной встречи в Белом доме, которая состоялась в феврале.Зеленский часто нарушал протокол в общении с западными политиками. Когда в феврале президент США Дональд Трамп принимал Зеленского в Белом доме, встреча, в ходе которой возник спор, сопровождалась ироничным замечанием Трампа о том, что Зеленский "одет красиво". При этом, согласно журналистскому мнению, некоторые жители США выразили недовольство тем, что Зеленский не придерживается официального дресс-кода. На вопрос о том, когда украинский лидер планирует надеть костюм, Зеленский ответил, что сделает это после завершения конфликта.

