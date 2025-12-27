Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским из-за его жены - 27.12.2025
СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским из-за его жены
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский изменил свой стиль одежды по предложению своей жены Елены, о чем сообщает чешский источник iRozhlas, ссылаясь на слова украинского дизайнера Виктора Анисимова. "Она думала, что сможет внести изменения в образ Зеленского", — рассказал он.По его словам, Зеленский выделялся на встречах одеждой в стиле хаки в окружении иностранных представителей, членов делегаций и даже своей жены. Анисимов также отметил, что новый гардероб для Зеленского был задуман еще до скандальной встречи в Белом доме, которая состоялась в феврале.Зеленский часто нарушал протокол в общении с западными политиками. Когда в феврале президент США Дональд Трамп принимал Зеленского в Белом доме, встреча, в ходе которой возник спор, сопровождалась ироничным замечанием Трампа о том, что Зеленский "одет красиво". При этом, согласно журналистскому мнению, некоторые жители США выразили недовольство тем, что Зеленский не придерживается официального дресс-кода. На вопрос о том, когда украинский лидер планирует надеть костюм, Зеленский ответил, что сделает это после завершения конфликта.
16:08 27.12.2025
 
По его словам, Зеленский выделялся на встречах одеждой в стиле хаки в окружении иностранных представителей, членов делегаций и даже своей жены. Анисимов также отметил, что новый гардероб для Зеленского был задуман еще до скандальной встречи в Белом доме, которая состоялась в феврале.
Зеленский часто нарушал протокол в общении с западными политиками. Когда в феврале президент США Дональд Трамп принимал Зеленского в Белом доме, встреча, в ходе которой возник спор, сопровождалась ироничным замечанием Трампа о том, что Зеленский "одет красиво". При этом, согласно журналистскому мнению, некоторые жители США выразили недовольство тем, что Зеленский не придерживается официального дресс-кода. На вопрос о том, когда украинский лидер планирует надеть костюм, Зеленский ответил, что сделает это после завершения конфликта.
