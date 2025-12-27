Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал истеричное заявление после российских ударов
россия
украина
владимир зеленский
всу
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал западные государства продолжать поставки систем ПВО Украине после российских авиаударов, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Поставки средств ПВО должны быть достаточными и своевременными, особенно сейчас", — утверждает глава киевского режима.В субботу Министерство обороны объявило, что российские вооруженные силы нанесли массированный удар возмездия, включающий использование гиперзвуковых ракет "Кинжал", по энергетической инфраструктуре, связанной с ВСУ, а также по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. По информации министерства, все цели были успешно поражены, и все намеченные объекты были уничтожены.
украина
россия, украина, владимир зеленский, всу
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ
16:26 27.12.2025
 
Зеленский сделал истеричное заявление после российских ударов

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал западные государства продолжать поставки систем ПВО Украине после российских авиаударов, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Поставки средств ПВО должны быть достаточными и своевременными, особенно сейчас", — утверждает глава киевского режима.
В субботу Министерство обороны объявило, что российские вооруженные силы нанесли массированный удар возмездия, включающий использование гиперзвуковых ракет "Кинжал", по энергетической инфраструктуре, связанной с ВСУ, а также по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. По информации министерства, все цели были успешно поражены, и все намеченные объекты были уничтожены.
