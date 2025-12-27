https://1prime.ru/20251227/zelenskiy-865979243.html
Зеленский сделал истеричное заявление после российских ударов
Владимир Зеленский призвал западные государства продолжать поставки систем ПВО Украине после российских авиаударов, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал западные государства продолжать поставки систем ПВО Украине после российских авиаударов, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Поставки средств ПВО должны быть достаточными и своевременными, особенно сейчас", — утверждает глава киевского режима.В субботу Министерство обороны объявило, что российские вооруженные силы нанесли массированный удар возмездия, включающий использование гиперзвуковых ракет "Кинжал", по энергетической инфраструктуре, связанной с ВСУ, а также по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. По информации министерства, все цели были успешно поражены, и все намеченные объекты были уничтожены.
