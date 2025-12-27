https://1prime.ru/20251227/zelenskiy-865979363.html
Зеленского унизили перед поездкой к Трампу
Зеленского унизили перед поездкой к Трампу
Зеленского унизили перед поездкой к Трампу
Читатели Daily Mail разобрались, какие настоящие намерения стоят за визитом Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу.
сша
киев
украина
владимир зеленский
дональд трамп
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail разобрались, какие настоящие намерения стоят за визитом Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу. "Зеленский пришел за своей рождественской премией", — иронично высказался читатель peeved off."Оставь свою миску для подаяний дома, Зеленский", — отметил dan bolton."Он сможет осмотреть свою новую яхту в Майами. Немного покупок для жены перед началом ежегодного тура "Дайте мне оружие, деньги и сочувствие"", — написал комментатор с ником KingHelmsley."Зеленский опять попрошайничает с кепкой в руке, пока его земляки мучатся и страдают", — подчеркнул пользователь Max Jazz Pep.Встреча Трампа с Зеленским запланирована на воскресенье во Флориде. В пятницу Трамп положительно высказался о возможности достижения соглашения с главой киевской администрации. Однако он также подчеркнул, что инициативы Киева по урегулированию конфликта на Украине не имеют смысла без его согласия.
