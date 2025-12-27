Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленского унизили перед поездкой к Трампу - 27.12.2025, ПРАЙМ
Зеленского унизили перед поездкой к Трампу
Читатели Daily Mail разобрались, какие настоящие намерения стоят за визитом Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу. | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T16:33+0300
2025-12-27T16:33+0300
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail разобрались, какие настоящие намерения стоят за визитом Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу. "Зеленский пришел за своей рождественской премией", — иронично высказался читатель peeved off."Оставь свою миску для подаяний дома, Зеленский", — отметил dan bolton."Он сможет осмотреть свою новую яхту в Майами. Немного покупок для жены перед началом ежегодного тура "Дайте мне оружие, деньги и сочувствие"", — написал комментатор с ником KingHelmsley."Зеленский опять попрошайничает с кепкой в руке, пока его земляки мучатся и страдают", — подчеркнул пользователь Max Jazz Pep.Встреча Трампа с Зеленским запланирована на воскресенье во Флориде. В пятницу Трамп положительно высказался о возможности достижения соглашения с главой киевской администрации. Однако он также подчеркнул, что инициативы Киева по урегулированию конфликта на Украине не имеют смысла без его согласия.
16:33 27.12.2025
 

Зеленского унизили перед поездкой к Трампу

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail разобрались, какие настоящие намерения стоят за визитом Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу.
"Зеленский пришел за своей рождественской премией", — иронично высказался читатель peeved off.
Зеленский сделал истеричное заявление после российских ударов
16:26
"Оставь свою миску для подаяний дома, Зеленский", — отметил dan bolton.
"Он сможет осмотреть свою новую яхту в Майами. Немного покупок для жены перед началом ежегодного тура "Дайте мне оружие, деньги и сочувствие"", — написал комментатор с ником KingHelmsley.
СМИ рассказали, как Трамп ударил по Зеленскому
13:11
"Зеленский опять попрошайничает с кепкой в руке, пока его земляки мучатся и страдают", — подчеркнул пользователь Max Jazz Pep.
Встреча Трампа с Зеленским запланирована на воскресенье во Флориде. В пятницу Трамп положительно высказался о возможности достижения соглашения с главой киевской администрации. Однако он также подчеркнул, что инициативы Киева по урегулированию конфликта на Украине не имеют смысла без его согласия.
СМИ раскрыли, что завтра произойдет с Зеленским на встрече с Трампом
16:20
 
