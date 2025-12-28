https://1prime.ru/20251228/aeroflot-865991669.html
"Аэрофлот" планирует войти в штатное расписание рейсов в течение дня
2025-12-28T11:00+0300
2025-12-28T11:00+0300
2025-12-28T11:06+0300
россия
аэрофлот
воздушный транспорт
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. "Аэрофлот" продолжает работу по стабилизации расписания из-за последствий временных ограничений в российских аэропортах, авиакомпания планирует войти в штатное расписание в течение дня 28 декабря, сообщил авиаперевозчик. Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи."Аэрофлот продолжает работу по стабилизации расписания из-за последствий временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла и ряда других регионов 27 декабря. Возможны переносы времени вылета некоторых рейсов... Аэрофлот планирует войти в штатное выполнение расписания рейсов в течение дня 28 декабря", - говорится в сообщении.Авиакомпания просит пассажиров следить за актуальной информацией о статусе рейса на онлайн-табло, сайте "Аэрофлота" и слушать объявления по громкой связи в аэропортах.
