"Аэрофлот" планирует войти в штатное расписание рейсов в течение дня

2025-12-28T11:00+0300

россия

аэрофлот

воздушный транспорт

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. "Аэрофлот" продолжает работу по стабилизации расписания из-за последствий временных ограничений в российских аэропортах, авиакомпания планирует войти в штатное расписание в течение дня 28 декабря, сообщил авиаперевозчик. Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи."Аэрофлот продолжает работу по стабилизации расписания из-за последствий временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла и ряда других регионов 27 декабря. Возможны переносы времени вылета некоторых рейсов... Аэрофлот планирует войти в штатное выполнение расписания рейсов в течение дня 28 декабря", - говорится в сообщении.Авиакомпания просит пассажиров следить за актуальной информацией о статусе рейса на онлайн-табло, сайте "Аэрофлота" и слушать объявления по громкой связи в аэропортах.

2025

