Аэропорт "Внуково" работает на вылет/прилет

2025-12-28T02:34+0300

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Очередей и скопления пассажиров в аэропорту "Внуково" после снятия ограничений нет, принимаются необходимые меры для штатной работы аэропорта, сообщили в авиагавани. "Международный аэропорт "Внуково" работает на вылет/прилет. На данный момент очередей и скопления пассажиров в терминале нет. Сотрудники аэропорта Внуково и авиакомпаний предпринимают все меры, чтобы вернуться к привычному расписанию полетов и штатной работе", - говорится в сообщении. В аэропорте добавили, что для комфортного ожидания рейсов в терминале для пассажиров доступны зоны отдыха с походными матрасами; игровые пространства для детей, круглосуточно работающие комната матери и ребенка и медпункт. Кроме того, во "Внуково" установлены 29 современных зарядных станций; бесплатные фонтанчики с водой. "Рекомендуем перед отправлением в аэропорт уточнять статус своего рейса на онлайн-табло аэропорта, в Telegram-боте или по телефону справочной аэропорта... Также обо всех изменениях в расписании пассажиров информируют авиакомпании", - заключила авиагавань.

