https://1prime.ru/20251228/aeroport-865996425.html
Нижегородский аэропорт принял 26 рейсов, летевших в Москву
Нижегородский аэропорт принял 26 рейсов, летевших в Москву - 28.12.2025, ПРАЙМ
Нижегородский аэропорт принял 26 рейсов, летевших в Москву
Аэропорт Нижнего Новгорода принял 26 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на приём и выпуск воздушных... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T13:59+0300
2025-12-28T13:59+0300
2025-12-28T13:59+0300
нижний новгород
москва
росавиация
пассажирские авиаперевозки
авиаперевозки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода принял 26 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, самолеты вылетели в пункт назначения, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "Всего нижегородским аэропортом "Чкалов" в качестве запасного было принято 26 рейсов. В связи со снятием ограничений, все самолеты, принятые в Нижнем Новгороде за минувшие сутки, отправились в московские аэропорты", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Отмечается, что по решению авиакомпании пассажиры трех рейсов отправлены в Москву наземным транспортом. Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах.
нижний новгород
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:0:2651:1988_1920x0_80_0_0_37b13d7624b06d006ed37179d95a70d2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, москва, росавиация, пассажирские авиаперевозки, авиаперевозки
НИЖНИЙ НОВГОРОД, МОСКВА, Росавиация, пассажирские авиаперевозки, авиаперевозки
Нижегородский аэропорт принял 26 рейсов, летевших в Москву
Аэропорт Чкалов принял 26 рейсов, изменивших маршрут из-за ограничений на полеты