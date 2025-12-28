Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нижегородский аэропорт принял 26 рейсов, летевших в Москву - 28.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251228/aeroport-865996425.html
Нижегородский аэропорт принял 26 рейсов, летевших в Москву
Нижегородский аэропорт принял 26 рейсов, летевших в Москву - 28.12.2025, ПРАЙМ
Нижегородский аэропорт принял 26 рейсов, летевших в Москву
Аэропорт Нижнего Новгорода принял 26 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на приём и выпуск воздушных... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T13:59+0300
2025-12-28T13:59+0300
нижний новгород
москва
росавиация
пассажирские авиаперевозки
авиаперевозки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода принял 26 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, самолеты вылетели в пункт назначения, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "Всего нижегородским аэропортом "Чкалов" в качестве запасного было принято 26 рейсов. В связи со снятием ограничений, все самолеты, принятые в Нижнем Новгороде за минувшие сутки, отправились в московские аэропорты", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Отмечается, что по решению авиакомпании пассажиры трех рейсов отправлены в Москву наземным транспортом. Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах.
нижний новгород
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:0:2651:1988_1920x0_80_0_0_37b13d7624b06d006ed37179d95a70d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нижний новгород, москва, росавиация, пассажирские авиаперевозки, авиаперевозки
НИЖНИЙ НОВГОРОД, МОСКВА, Росавиация, пассажирские авиаперевозки, авиаперевозки
13:59 28.12.2025
 
Нижегородский аэропорт принял 26 рейсов, летевших в Москву

Аэропорт Чкалов принял 26 рейсов, изменивших маршрут из-за ограничений на полеты

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода принял 26 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, самолеты вылетели в пункт назначения, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Всего нижегородским аэропортом "Чкалов" в качестве запасного было принято 26 рейсов. В связи со снятием ограничений, все самолеты, принятые в Нижнем Новгороде за минувшие сутки, отправились в московские аэропорты", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Отмечается, что по решению авиакомпании пассажиры трех рейсов отправлены в Москву наземным транспортом.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах.
 
НИЖНИЙ НОВГОРОДМОСКВАРосавиацияпассажирские авиаперевозкиавиаперевозки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала