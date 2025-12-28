https://1prime.ru/20251228/aeroport-865996425.html

Нижегородский аэропорт принял 26 рейсов, летевших в Москву

Нижегородский аэропорт принял 26 рейсов, летевших в Москву - 28.12.2025, ПРАЙМ

Нижегородский аэропорт принял 26 рейсов, летевших в Москву

Аэропорт Нижнего Новгорода принял 26 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на приём и выпуск воздушных... | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T13:59+0300

2025-12-28T13:59+0300

2025-12-28T13:59+0300

нижний новгород

москва

росавиация

пассажирские авиаперевозки

авиаперевозки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - ПРАЙМ. Аэропорт Нижнего Новгорода принял 26 рейсов, направлявшихся в Москву и изменивших маршрут из-за введенных временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах, самолеты вылетели в пункт назначения, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "Всего нижегородским аэропортом "Чкалов" в качестве запасного было принято 26 рейсов. В связи со снятием ограничений, все самолеты, принятые в Нижнем Новгороде за минувшие сутки, отправились в московские аэропорты", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Отмечается, что по решению авиакомпании пассажиры трех рейсов отправлены в Москву наземным транспортом. Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах.

нижний новгород

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нижний новгород, москва, росавиация, пассажирские авиаперевозки, авиаперевозки