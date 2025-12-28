https://1prime.ru/20251228/arest-865993397.html
Экс-министра земельных отношений Тувы арестовали по подозрению в махинациях
2025-12-28T12:15+0300
происшествия
КРАСНОЯРСК, 28 дек - ПРАЙМ. Суд в Кызыле по подозрению в мошенничестве с земельными участками на территории столицы республики арестовал на два месяца бывшего министра земельных и имущественных отношений Тувы, сообщает республиканская прокуратура. В прокуратуре отметили, что по данному факту следственным органом возбуждено и расследуется уголовное по статье 159 УК РФ (мошенничество). "Судом с учетом позиции прокуратуры в отношении экс-министра земельных и имущественных отношений республики Тыва избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... на 2 месяца... в связи с подозрением в мошеннических действиях с земельными участками на территории столицы республики", - говорится в сообщении.
