"Аэрофлот" рассказал о восстановлении сообщения после снятия ограничений

"Аэрофлот" рассказал о восстановлении сообщения после снятия ограничений - 28.12.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" рассказал о восстановлении сообщения после снятия ограничений

2025-12-28T11:03+0300

2025-12-28T11:03+0300

2025-12-28T11:07+0300

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Более половины самолетов "Аэрофлота", перенаправленных на запасные аэродромы из-за временных ограничений в аэропортах, уже перелетели в Москву, вылет оставшихся рейсов ожидается до 14.00 мск, сообщила авиакомпания. Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи."В период действия ограничений на запасные аэродромы было перенаправлено 39 рейсов, более половины из которых на момент публикации данного сообщения уже перелетели в Москву... Вылет оставшихся рейсов с запасных аэродромов в Москву ожидается до 14:00 мск", - говорится в сообщении.Часть рейсов авиакомпании остается на запасных аэродромах в связи с окончанием отдыха экипажей, с целью не превышения норматива рабочего времени. На время ожидания пассажирам этих рейсов предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

