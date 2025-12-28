Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" рассказал о восстановлении сообщения после снятия ограничений - 28.12.2025
"Аэрофлот" рассказал о восстановлении сообщения после снятия ограничений
Более половины самолетов "Аэрофлота", перенаправленных на запасные аэродромы из-за временных ограничений в аэропортах, уже перелетели в Москву, вылет оставшихся
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Более половины самолетов "Аэрофлота", перенаправленных на запасные аэродромы из-за временных ограничений в аэропортах, уже перелетели в Москву, вылет оставшихся рейсов ожидается до 14.00 мск, сообщила авиакомпания. Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи."В период действия ограничений на запасные аэродромы было перенаправлено 39 рейсов, более половины из которых на момент публикации данного сообщения уже перелетели в Москву... Вылет оставшихся рейсов с запасных аэродромов в Москву ожидается до 14:00 мск", - говорится в сообщении.Часть рейсов авиакомпании остается на запасных аэродромах в связи с окончанием отдыха экипажей, с целью не превышения норматива рабочего времени. На время ожидания пассажирам этих рейсов предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
11:03 28.12.2025 (обновлено: 11:07 28.12.2025)
 
"Аэрофлот" рассказал о восстановлении сообщения после снятия ограничений

Более половины перенаправленных на запасные аэродромы самолетов уже вылетели в Москву

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Более половины самолетов "Аэрофлота", перенаправленных на запасные аэродромы из-за временных ограничений в аэропортах, уже перелетели в Москву, вылет оставшихся рейсов ожидается до 14.00 мск, сообщила авиакомпания.
Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи.
"В период действия ограничений на запасные аэродромы было перенаправлено 39 рейсов, более половины из которых на момент публикации данного сообщения уже перелетели в Москву... Вылет оставшихся рейсов с запасных аэродромов в Москву ожидается до 14:00 мск", - говорится в сообщении.
Часть рейсов авиакомпании остается на запасных аэродромах в связи с окончанием отдыха экипажей, с целью не превышения норматива рабочего времени. На время ожидания пассажирам этих рейсов предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
"Аэрофлот" планирует войти в штатное расписание рейсов в течение дня
11:00
 
БизнесРОССИЯМОСКВААэрофлотВоздушный транспортОбществоаэропорт Внуковоаэропорт Шереметьево
 
 
Заголовок открываемого материала