Белорусский посол рассказал о рекордном росте товарооборота с Россией
Белорусский посол рассказал о рекордном росте товарооборота с Россией
МИНСК, 28 дек - ПРАЙМ. Объем товарооборота Белоруссии и России в 2025 году может вновь стать рекордным и превысить 60 миллиардов долларов, заявил белорусский посол в Москве Александр Рогожник. "Этот год - очередной рекордный год. Я надеюсь, мы закончим 2025 год с более 60 миллиардами долларов (объема белорусско-российского товарооборота - ред.)", - цитирует дипломата агентство Белта. По словам Рогожника, западные санкции практически не влияют на торговое взаимодействие Белоруссии и России. "Мы сегодня уже фактически этих санкций не ощущаем, все вопросы по сути дела решены. Да, вначале возникали вопросы по логистике, но сегодня при поддержке России при экспорте нашей продукции мы не испытываем никаких трудностей", - сказал посол. В начале декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что беспрецедентный объем товарооборота между РФ и Белоруссией, который в 2024 году, по данным российской стороны, составил 50,1 миллиарда долларов, демонстрирует уровень отношений между странами и народами. Позднее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что товарооборот России и Белоруссии за последние пять лет вырос почти вдвое.
