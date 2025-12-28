Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белорусский посол рассказал о рекордном росте товарооборота с Россией - 28.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251228/belorussiya-865997642.html
Белорусский посол рассказал о рекордном росте товарооборота с Россией
Белорусский посол рассказал о рекордном росте товарооборота с Россией - 28.12.2025, ПРАЙМ
Белорусский посол рассказал о рекордном росте товарооборота с Россией
Объем товарооборота Белоруссии и России в 2025 году может вновь стать рекордным и превысить 60 миллиардов долларов, заявил белорусский посол в Москве Александр... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T14:46+0300
2025-12-28T14:46+0300
россия
мировая экономика
белоруссия
рф
москва
госдума
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_0:166:2969:1836_1920x0_80_0_0_5dd582d8c2bb792fb9b01a1dee70b4bd.jpg
МИНСК, 28 дек - ПРАЙМ. Объем товарооборота Белоруссии и России в 2025 году может вновь стать рекордным и превысить 60 миллиардов долларов, заявил белорусский посол в Москве Александр Рогожник. "Этот год - очередной рекордный год. Я надеюсь, мы закончим 2025 год с более 60 миллиардами долларов (объема белорусско-российского товарооборота - ред.)", - цитирует дипломата агентство Белта. По словам Рогожника, западные санкции практически не влияют на торговое взаимодействие Белоруссии и России. "Мы сегодня уже фактически этих санкций не ощущаем, все вопросы по сути дела решены. Да, вначале возникали вопросы по логистике, но сегодня при поддержке России при экспорте нашей продукции мы не испытываем никаких трудностей", - сказал посол. В начале декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что беспрецедентный объем товарооборота между РФ и Белоруссией, который в 2024 году, по данным российской стороны, составил 50,1 миллиарда долларов, демонстрирует уровень отношений между странами и народами. Позднее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что товарооборот России и Белоруссии за последние пять лет вырос почти вдвое.
белоруссия
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_150:0:2817:2000_1920x0_80_0_0_0c4eb686d1c465f5ac6a774e75827056.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, белоруссия, рф, москва, госдума, минпромторг
РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, РФ, МОСКВА, Госдума, Минпромторг
14:46 28.12.2025
 
Белорусский посол рассказал о рекордном росте товарооборота с Россией

Посол Белоруссии Рогожник: товарооборот с РФ может превысить $60 миллиардов в 2025 г

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости . Андрей Александров
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МИНСК, 28 дек - ПРАЙМ. Объем товарооборота Белоруссии и России в 2025 году может вновь стать рекордным и превысить 60 миллиардов долларов, заявил белорусский посол в Москве Александр Рогожник.
"Этот год - очередной рекордный год. Я надеюсь, мы закончим 2025 год с более 60 миллиардами долларов (объема белорусско-российского товарооборота - ред.)", - цитирует дипломата агентство Белта.
По словам Рогожника, западные санкции практически не влияют на торговое взаимодействие Белоруссии и России. "Мы сегодня уже фактически этих санкций не ощущаем, все вопросы по сути дела решены. Да, вначале возникали вопросы по логистике, но сегодня при поддержке России при экспорте нашей продукции мы не испытываем никаких трудностей", - сказал посол.
В начале декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что беспрецедентный объем товарооборота между РФ и Белоруссией, который в 2024 году, по данным российской стороны, составил 50,1 миллиарда долларов, демонстрирует уровень отношений между странами и народами. Позднее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что товарооборот России и Белоруссии за последние пять лет вырос почти вдвое.
 
РОССИЯМировая экономикаБЕЛОРУССИЯРФМОСКВАГосдумаМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала