Золотовалютные резервы Белоруссии достигли 14,3 миллиардов долларов

экономика

финансы

белоруссия

роман головченко

МИНСК, 28 дек - ПРАЙМ. Объем золотовалютных резервов (ЗВР) Белоруссии к концу года достиг рекордного показателя в 14,3 миллиарда долларов, сообщил председатель правления Национального банка республики Роман Головченко. "Последняя цифра, которую я могу озвучить, это 14 миллиардов 300 миллионов долларов США", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1". В начале декабря белорусский нацбанк сообщил, что ЗВР республики достигли исторического максимума в 13,9 миллиарда долларов. Головченко отметил, что существенный вклад в увеличение объема ЗВР внес мировой рост цен на золото. "Но… мы также накопили и валютные резервы наши именно за счет того, что и предприятия, и физические лица выступали активными продавцами валюты на внутреннем рынке. Поэтому думаю, что в следующем году эта тенденция также продолжится", - сказал глава Национального банка Белоруссии. Отвечая на вопрос о том, будет ли прибыльным вкладываться в золото в следующем году, Головченко отметил, что вложение средств в золото и другие драгметаллы является достаточно специфическим видом инвестирования. "Как правило, он работает в долгую. Потому что на долгом горизонте, как правило, эти активы имеют тенденцию к плавному росту. Но я вообще не думаю, что для наших граждан это является такой уж большой целью - инвестирование в металлы. Поэтому наиболее привлекательные сейчас условия вкладывания денег - на банковские депозиты. Тем более, что по ним начисляются приличные и стабильные проценты", - посоветовал жителям Белоруссии председатель правления Национального банка страны.

белоруссия

