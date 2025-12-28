Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15:05 28.12.2025
 
Путин подписал закон о домовых чатах жильцов многоквартирных домов в МAX

В России приняли закон о домовых чатах жильцов многоквартирных домов в МAX

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов (МКД) через домовые чаты на платформе Mах в порядке, установленном Минстроем России.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документом также предусматривается, что решение общего собрания собственников об избрании членов совета многоквартирного дома оформляется протоколом в соответствии с требованиями, установленными Минстроем России, и подписывается в том числе выбранными членами совета. Устанавливается, что порядок и сроки оформления актов приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД устанавливаются Минстроем России.
Подчеркивается, что общее собрание собственников помещений вправе принять решение об осуществлении председателем совета МКД своих полномочий совместно с членами совета.
Законом также предусматривается замена квалификационного экзамена для руководителей управляющих компаний на независимую оценку квалификации.
Как рассказывал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, с помощью чата в Мах будет решена главная проблема, из-за которой сегодня, например, сложно удаленно проводить общие собрания собственников - это идентификация участников. По его словам, остальные мессенджеры недостаточно защищены, их использование создает риск "завладения данными", в том числе персональными.
Он подчеркнул, что в сложившихся условиях единственным мессенджером, который целесообразно определить в качестве сервиса, обеспечивающего функционирование домовых чатов, является многофункциональный защищенный сервис обмена информацией Max. Изменения позволят повысить уровень коммуникации между жителями домов и управляющими организациями. Администраторы чатов должны будут ответственно, а не для галочки подойти к своей работе: оперативно и качественно реагировать на запросы жителей МКД, отмечал Кошелев.
 
Заголовок открываемого материала