https://1prime.ru/20251228/chaty-865997888.html

Путин подписал закон о домовых чатах жильцов многоквартирных домов в МAX

Путин подписал закон о домовых чатах жильцов многоквартирных домов в МAX - 28.12.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о домовых чатах жильцов многоквартирных домов в МAX

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО... | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T15:05+0300

2025-12-28T15:05+0300

2025-12-28T15:05+0300

россия

владимир путин

госдума

технологии

общество

мессенджеры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_cce5a0a245c6cbe8d097ecb83e4baf8f.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов (МКД) через домовые чаты на платформе Mах в порядке, установленном Минстроем России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документом также предусматривается, что решение общего собрания собственников об избрании членов совета многоквартирного дома оформляется протоколом в соответствии с требованиями, установленными Минстроем России, и подписывается в том числе выбранными членами совета. Устанавливается, что порядок и сроки оформления актов приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД устанавливаются Минстроем России. Подчеркивается, что общее собрание собственников помещений вправе принять решение об осуществлении председателем совета МКД своих полномочий совместно с членами совета. Законом также предусматривается замена квалификационного экзамена для руководителей управляющих компаний на независимую оценку квалификации. Как рассказывал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, с помощью чата в Мах будет решена главная проблема, из-за которой сегодня, например, сложно удаленно проводить общие собрания собственников - это идентификация участников. По его словам, остальные мессенджеры недостаточно защищены, их использование создает риск "завладения данными", в том числе персональными. Он подчеркнул, что в сложившихся условиях единственным мессенджером, который целесообразно определить в качестве сервиса, обеспечивающего функционирование домовых чатов, является многофункциональный защищенный сервис обмена информацией Max. Изменения позволят повысить уровень коммуникации между жителями домов и управляющими организациями. Администраторы чатов должны будут ответственно, а не для галочки подойти к своей работе: оперативно и качественно реагировать на запросы жителей МКД, отмечал Кошелев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, госдума, технологии, общество , мессенджеры