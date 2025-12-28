https://1prime.ru/20251228/deklaratsiya-866002748.html
В России освободили госслужащих от ежегодных деклараций с 1 января
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательные ежегодные декларации о доходах чиновников, при этом вводит постоянный контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом вносятся изменения, в частности, в закон "О правительстве Российской Федерации", в антикоррупционное законодательство. В соответствии с принятыми изменениями, контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких станет непрерывным и будет осуществляться в режиме реального времени через государственную систему "Посейдон". Благодаря этому сервису можно будет оперативно получать информацию от ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, Росимущества и других ведомств. После вступления изменений в силу госслужащие не будут обязаны ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе, как это происходит сейчас. При этом необходимость подачи декларации сохранится при поступлении на службу, назначении на должность, переводе. В соответствии с документом, госслужащие будут обязаны предоставлять такие сведения при возникновении установленных законом обстоятельств. Например, при приобретении имущества, стоимость которого превышает общий трехлетний доход семьи госслужащего. Изменения вступают в силу с 1 января 2026 года.
