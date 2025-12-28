Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство выделит 280 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в ДФО - 28.12.2025
Правительство выделит 280 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в ДФО
Правительство выделит 280 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в ДФО
2025-12-28T10:22+0300
2025-12-28T10:22+0300
энергетика
россия
дальний восток
якутия
приморский край
правительство рф
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство дополнительно направит более 280 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока, сообщила пресс-служба кабмина. "Реализация планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), остаётся одной из приоритетных задач правительства. До конца 2025 года на эти цели будет дополнительно направлено 280,1 миллиона рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Федеральное финансирование предназначается для Якутии и Приморского края. Правительство софинансирует реализацию планов соцразвития центров экономического роста регионов ДФО на регулярной основе с 2018 года. Такая поддержка осуществляется по поручению президента. Благодаря ей в дальневосточных регионах реализуется множество проектов, связанных с модернизацией и строительством социальной инфраструктуры и инфраструктуры территорий опережающего развития, возведением жилья по программе "Дальневосточный квартал", обновлением технологической базы промышленных предприятий и предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства в городах и посёлках. В федеральном бюджете на 2026–2028 годы на эти цели запланировано выделение более 111 миллиардов рублей.
дальний восток
якутия
приморский край
россия, дальний восток, якутия, приморский край, правительство рф
Энергетика, РОССИЯ, Дальний Восток, ЯКУТИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Правительство РФ
10:22 28.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство дополнительно направит более 280 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока, сообщила пресс-служба кабмина.
"Реализация планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), остаётся одной из приоритетных задач правительства. До конца 2025 года на эти цели будет дополнительно направлено 280,1 миллиона рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
Федеральное финансирование предназначается для Якутии и Приморского края.
Правительство софинансирует реализацию планов соцразвития центров экономического роста регионов ДФО на регулярной основе с 2018 года. Такая поддержка осуществляется по поручению президента. Благодаря ей в дальневосточных регионах реализуется множество проектов, связанных с модернизацией и строительством социальной инфраструктуры и инфраструктуры территорий опережающего развития, возведением жилья по программе "Дальневосточный квартал", обновлением технологической базы промышленных предприятий и предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства в городах и посёлках.
В федеральном бюджете на 2026–2028 годы на эти цели запланировано выделение более 111 миллиардов рублей.
ЭнергетикаРОССИЯДальний ВостокЯКУТИЯПРИМОРСКИЙ КРАЙПравительство РФ
 
 
