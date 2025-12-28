https://1prime.ru/20251228/dfo-865991111.html

Правительство выделит 280 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в ДФО

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство дополнительно направит более 280 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока, сообщила пресс-служба кабмина. "Реализация планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), остаётся одной из приоритетных задач правительства. До конца 2025 года на эти цели будет дополнительно направлено 280,1 миллиона рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Федеральное финансирование предназначается для Якутии и Приморского края. Правительство софинансирует реализацию планов соцразвития центров экономического роста регионов ДФО на регулярной основе с 2018 года. Такая поддержка осуществляется по поручению президента. Благодаря ей в дальневосточных регионах реализуется множество проектов, связанных с модернизацией и строительством социальной инфраструктуры и инфраструктуры территорий опережающего развития, возведением жилья по программе "Дальневосточный квартал", обновлением технологической базы промышленных предприятий и предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства в городах и посёлках. В федеральном бюджете на 2026–2028 годы на эти цели запланировано выделение более 111 миллиардов рублей.

