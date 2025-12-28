https://1prime.ru/20251228/dolina-865994676.html

Долина опубликовала первый пост после переезда из дома Лурье

Долина опубликовала первый пост после переезда из дома Лурье

Долина опубликовала первый пост после переезда из дома Лурье

Народная артистка России Лариса Долина в ночь с 25 на 26 декабря выпустила новую песню под названием "Последнее прощай".

МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Народная артистка России Лариса Долина в ночь с 25 на 26 декабря выпустила новую песню под названием "Последнее прощай". Ее она опубликовала на стране "Вконтакте".В песне поется о расставании с любимым человеком."Сердце бьется сильно. Эмоции молчат, хоть боль невыносима. Последнее люблю. Прошепчем от бессилья", — говорится в тексте.Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.

