Долина опубликовала первый пост после переезда из дома Лурье
Долина опубликовала первый пост после переезда из дома Лурье - 28.12.2025, ПРАЙМ
Долина опубликовала первый пост после переезда из дома Лурье
Народная артистка России Лариса Долина в ночь с 25 на 26 декабря выпустила новую песню под названием "Последнее прощай". Ее она опубликовала на стране... | 28.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Народная артистка России Лариса Долина в ночь с 25 на 26 декабря выпустила новую песню под названием "Последнее прощай". Ее она опубликовала на стране "Вконтакте".В песне поется о расставании с любимым человеком."Сердце бьется сильно. Эмоции молчат, хоть боль невыносима. Последнее люблю. Прошепчем от бессилья", — говорится в тексте.Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.
общество , россия
Общество , РОССИЯ
12:41 28.12.2025
 
Долина опубликовала первый пост после переезда из дома Лурье

Долина выложила грустную песню после переезда из квартиры Лурье

Лариса Долина
Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Лариса Долина. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Народная артистка России Лариса Долина в ночь с 25 на 26 декабря выпустила новую песню под названием "Последнее прощай". Ее она опубликовала на стране "Вконтакте".

В песне поется о расставании с любимым человеком.

"Сердце бьется сильно. Эмоции молчат, хоть боль невыносима. Последнее люблю. Прошепчем от бессилья", — говорится в тексте.

Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.
Адвокат объяснил, какие еще квартиры может потерять Долина
Заголовок открываемого материала