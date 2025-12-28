https://1prime.ru/20251228/dvizhenie-865999133.html

В Ростове-на-Дону восстановили движение поездов после схода локомотива

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - ПРАЙМ. Движение поездов в Ростове-на-Дону, частично нарушенное из-за схода локомотива грузового поезда, восстановлено, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Сход локомотива грузового поезда произошел на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону в ночь на воскресенье. Никто не пострадал. Движение поездов было организовано по соседнему пути. К утру понедельника до 4 часов в пути задерживались 20 поездов дальнего следования и пять поездов пригородного сообщения. "Движение пассажирских поездов на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону полностью восстановлено по двум путям", - говорится в сообщении. К восстановительным работам было привлечено более 160 работников СКЖД и пять единиц техники.

