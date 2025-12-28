Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ростове-на-Дону восстановили движение поездов после схода локомотива
В Ростове-на-Дону восстановили движение поездов после схода локомотива
2025-12-28T15:33+0300
2025-12-28T15:33+0300
происшествия
россия
ростов-на-дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - ПРАЙМ. Движение поездов в Ростове-на-Дону, частично нарушенное из-за схода локомотива грузового поезда, восстановлено, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Сход локомотива грузового поезда произошел на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону в ночь на воскресенье. Никто не пострадал. Движение поездов было организовано по соседнему пути. К утру понедельника до 4 часов в пути задерживались 20 поездов дальнего следования и пять поездов пригородного сообщения. "Движение пассажирских поездов на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону полностью восстановлено по двум путям", - говорится в сообщении. К восстановительным работам было привлечено более 160 работников СКЖД и пять единиц техники.
ростов-на-дону
россия, ростов-на-дону
Происшествия, РОССИЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ
15:33 28.12.2025
 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек - ПРАЙМ. Движение поездов в Ростове-на-Дону, частично нарушенное из-за схода локомотива грузового поезда, восстановлено, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Сход локомотива грузового поезда произошел на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону в ночь на воскресенье. Никто не пострадал. Движение поездов было организовано по соседнему пути. К утру понедельника до 4 часов в пути задерживались 20 поездов дальнего следования и пять поездов пригородного сообщения.
"Движение пассажирских поездов на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону полностью восстановлено по двум путям", - говорится в сообщении.
К восстановительным работам было привлечено более 160 работников СКЖД и пять единиц техники.
 
ПроисшествияРОССИЯРОСТОВ-НА-ДОНУ
 
 
