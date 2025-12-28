Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли последствия завершения конфликта на Украине для Европы - 28.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251228/ekonomika-866009011.html
СМИ раскрыли последствия завершения конфликта на Украине для Европы
СМИ раскрыли последствия завершения конфликта на Украине для Европы - 28.12.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли последствия завершения конфликта на Украине для Европы
Завершение конфликта на Украине способно запустить процессы экономического восстановления в Европе, пишет Financial Times со ссылкой на экономиста UBS... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T23:14+0300
2025-12-28T23:14+0300
мировая экономика
запад
европа
украина
владимир путин
financial times
ubs
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Завершение конфликта на Украине способно запустить процессы экономического восстановления в Европе, пишет Financial Times со ссылкой на экономиста UBS Райнхарда Клюзе."В таком сценарии цены на энергоносители могут упасть, а инвестиции и экспорт вырасти. В сочетании с фискальными стимулами в рамках государственных программ расходов и потенциальным снижением уровня семейных сбережений это может даже запустить "положительный цикл" и "европейский ренессанс", — заявил эксперт.Директор по инвестициям ABN AMRO Investment Solutions Кристоф Буше также отметил, что достижение мирного соглашения может "значительно снизить геополитическую неопределенность и укрепить доверие".Выводы основаны на опросе Financial Times, посвященном перспективам экономического подъема Европы в 2026 году, в котором приняли участие 88 экономистов.Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20251228/krakh-866008845.html
https://1prime.ru/20251228/zayavlenie-866008560.html
запад
европа
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, запад, европа, украина, владимир путин, financial times, ubs
Мировая экономика, ЗАПАД, ЕВРОПА, УКРАИНА, Владимир Путин, Financial Times, UBS
23:14 28.12.2025
 
СМИ раскрыли последствия завершения конфликта на Украине для Европы

FT: окончание кризиса на Украине может оживить экономику Европы

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Завершение конфликта на Украине способно запустить процессы экономического восстановления в Европе, пишет Financial Times со ссылкой на экономиста UBS Райнхарда Клюзе.
"В таком сценарии цены на энергоносители могут упасть, а инвестиции и экспорт вырасти. В сочетании с фискальными стимулами в рамках государственных программ расходов и потенциальным снижением уровня семейных сбережений это может даже запустить "положительный цикл" и "европейский ренессанс", — заявил эксперт.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
"Положили конец". На Западе сообщили о крахе позиций Зеленского
23:12
Директор по инвестициям ABN AMRO Investment Solutions Кристоф Буше также отметил, что достижение мирного соглашения может "значительно снизить геополитическую неопределенность и укрепить доверие".
Выводы основаны на опросе Financial Times, посвященном перспективам экономического подъема Европы в 2026 году, в котором приняли участие 88 экономистов.
Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Скандальное заявление Зеленского встревожило Запад
23:08
 
Мировая экономикаЗАПАДЕВРОПАУКРАИНАВладимир ПутинFinancial TimesUBS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала