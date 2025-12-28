https://1prime.ru/20251228/ekonomika-866009011.html

СМИ раскрыли последствия завершения конфликта на Украине для Европы

СМИ раскрыли последствия завершения конфликта на Украине для Европы - 28.12.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли последствия завершения конфликта на Украине для Европы

Завершение конфликта на Украине способно запустить процессы экономического восстановления в Европе, пишет Financial Times со ссылкой на экономиста UBS... | 28.12.2025

МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Завершение конфликта на Украине способно запустить процессы экономического восстановления в Европе, пишет Financial Times со ссылкой на экономиста UBS Райнхарда Клюзе."В таком сценарии цены на энергоносители могут упасть, а инвестиции и экспорт вырасти. В сочетании с фискальными стимулами в рамках государственных программ расходов и потенциальным снижением уровня семейных сбережений это может даже запустить "положительный цикл" и "европейский ренессанс", — заявил эксперт.Директор по инвестициям ABN AMRO Investment Solutions Кристоф Буше также отметил, что достижение мирного соглашения может "значительно снизить геополитическую неопределенность и укрепить доверие".Выводы основаны на опросе Financial Times, посвященном перспективам экономического подъема Европы в 2026 году, в котором приняли участие 88 экономистов.Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

