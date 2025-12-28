https://1prime.ru/20251228/ekspert-865986114.html

Эксперт рассказал, сколько будет стоить новогодний подарок для детей

Эксперт рассказал, сколько будет стоить новогодний подарок для детей - 28.12.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, сколько будет стоить новогодний подарок для детей

Шоколадный новогодний подарок для детей в России весом 550 граммов будет стоить порядка 450 рублей, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T04:58+0300

2025-12-28T04:58+0300

2025-12-28T04:58+0300

бизнес

россия

экономика

акра

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865986114.jpg?1766887122

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Шоколадный новогодний подарок для детей в России весом 550 граммов будет стоить порядка 450 рублей, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Шоколадный набор на Новый год весом 550 граммов включает в себя по 150 граммов натуральных шоколадных конфет и зефира, по 100 граммов шоколада и конфет в глазури, а также 50 граммов карамели. По состоянию на ноябрь 2025 года среднероссийская цена такого подарка достигла 454 рублей", - сказал он. Тренин отметил, что стоимость подарка за последний год увеличилась на 14,7%. В основном из-за скачка в 2024 году и в первой половине 2025 года биржевых котировок на какао-бобы, которые являются основным сырьем для шоколада. "Важно учитывать, что производственный цикл от закупки сырья до появления готового шоколада на полке занимает около полугода. По этой причине недавнее удешевление какао-бобов пока не успело отразиться на розничных ценах для конечного потребителя", - отметил эксперт. При этом карамель продемонстрировала минимальный рост цен, который за год составил 5,8%. Такая относительная стабильность объясняется устойчивой ситуацией на рынке сахара - ключевого ингредиента для карамели. Тренин подчеркнул, что в этот период сахар даже подешевел благодаря рекордным объемам производства, которые превышают внутреннее потребление. Это сдержало рост стоимости конечного продукта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, акра