Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии призвали Мерца к поставкам Украине ракет Taurus - 28.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251228/frg-866005353.html
В Германии призвали Мерца к поставкам Украине ракет Taurus
В Германии призвали Мерца к поставкам Украине ракет Taurus - 28.12.2025, ПРАЙМ
В Германии призвали Мерца к поставкам Украине ракет Taurus
Вице-председатель немецкого парламента и бывший глава партии "Зеленые" Омид Нурипур призвал канцлера Германии Фридриха Мерца разрешить поставки ракет Taurus... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T20:05+0300
2025-12-28T20:05+0300
политика
мировая экономика
германия
украина
рф
владимир зеленский
фридрих мерц
дональд трамп
нато
handelsblatt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg
БЕРЛИН, 28 дек - ПРАЙМ. Вице-председатель немецкого парламента и бывший глава партии "Зеленые" Омид Нурипур призвал канцлера Германии Фридриха Мерца разрешить поставки ракет Taurus Украине, такое заявление он сделал в преддверии встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Ранее Белый дом заявил, что президент США встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. Вечером в субботу состоялся телефонный разговор между Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Польши Дональдом Туском и генсеком НАТО Марком Рютте. "Хорошо, что федеральный канцлер Мерц претендует на лидерскую роль для Германии. Теперь Мерцу следует придерживаться того, чего он справедливо требовал, находясь в оппозиции (до прихода к власти - ред.), и открыть путь для поставок ракет Taurus", — сказал Нурипур газете Berliner Morgenpost. Политик также заявил, что, на его взгляд, недостаточно поддерживать Зеленского лишь на словах во время телефонных разговоров. В ноябре газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что власти ФРГ по-прежнему исключают поставки ракет Taurus Киеву. В июле Мерц сообщил, что обсуждал с Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих обращению с ракетами Taurus. По его словам, договоренности о подготовке солдат пока не достигнуты, но не исключил такого варианта. Он, в частности, указал, что Taurus "очень сложные системы", поэтому обучение заняло бы минимум шесть месяцев. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20251228/konflikt-866004103.html
германия
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_1104:0:3072:1476_1920x0_80_0_0_9be13acd52100a692975f5770f312e0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, германия, украина, рф, владимир зеленский, фридрих мерц, дональд трамп, нато, handelsblatt
Политика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, РФ, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, НАТО, Handelsblatt
20:05 28.12.2025
 
В Германии призвали Мерца к поставкам Украине ракет Taurus

Вице-председатель бундестага Нурипур призвал Мерца дать Украине ракеты Taurus

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Немецкий политик Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕРЛИН, 28 дек - ПРАЙМ. Вице-председатель немецкого парламента и бывший глава партии "Зеленые" Омид Нурипур призвал канцлера Германии Фридриха Мерца разрешить поставки ракет Taurus Украине, такое заявление он сделал в преддверии встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Ранее Белый дом заявил, что президент США встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье. Вечером в субботу состоялся телефонный разговор между Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Польши Дональдом Туском и генсеком НАТО Марком Рютте.
"Хорошо, что федеральный канцлер Мерц претендует на лидерскую роль для Германии. Теперь Мерцу следует придерживаться того, чего он справедливо требовал, находясь в оппозиции (до прихода к власти - ред.), и открыть путь для поставок ракет Taurus", — сказал Нурипур газете Berliner Morgenpost.
Политик также заявил, что, на его взгляд, недостаточно поддерживать Зеленского лишь на словах во время телефонных разговоров.
В ноябре газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что власти ФРГ по-прежнему исключают поставки ракет Taurus Киеву.
В июле Мерц сообщил, что обсуждал с Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих обращению с ракетами Taurus. По его словам, договоренности о подготовке солдат пока не достигнуты, но не исключил такого варианта. Он, в частности, указал, что Taurus "очень сложные системы", поэтому обучение заняло бы минимум шесть месяцев.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025 - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
СМИ рассказали о конфликте Мерца и Макрона из-за Путина
17:32
 
ПолитикаМировая экономикаГЕРМАНИЯУКРАИНАРФВладимир ЗеленскийФридрих МерцДональд ТрампНАТОHandelsblatt
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала