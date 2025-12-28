Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" прокомментировал уменьшение запасов газа в ПХГ в Европе
"Газпром" прокомментировал уменьшение запасов газа в ПХГ в Европе
2025-12-28T14:23+0300
2025-12-28T14:23+0300
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Быстрое уменьшение запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы ставит под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей во время холодов, предупредил "Газпром". "Быстрое уменьшение запасов газа в подземных хранилищах (в Европе – ред.) ведет к преждевременному снижению их производительности и ставит под угрозу надежное газоснабжение потребителей в период холодов", – говорится в Telegram-канале "Газпрома".
14:23 28.12.2025
 
© РИА Новости . Иван Руднев | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Иван Руднев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Быстрое уменьшение запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы ставит под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей во время холодов, предупредил "Газпром".
"Быстрое уменьшение запасов газа в подземных хранилищах (в Европе – ред.) ведет к преждевременному снижению их производительности и ставит под угрозу надежное газоснабжение потребителей в период холодов", – говорится в Telegram-канале "Газпрома".
 
