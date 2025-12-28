https://1prime.ru/20251228/gaz-865996578.html
"Газпром" прокомментировал уменьшение запасов газа в ПХГ в Европе
"Газпром" прокомментировал уменьшение запасов газа в ПХГ в Европе - 28.12.2025, ПРАЙМ
"Газпром" прокомментировал уменьшение запасов газа в ПХГ в Европе
28.12.2025
2025-12-28T14:23+0300
2025-12-28T14:23+0300
2025-12-28T14:23+0300
энергетика
газ
европа
газпром
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Быстрое уменьшение запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы ставит под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей во время холодов, предупредил "Газпром". "Быстрое уменьшение запасов газа в подземных хранилищах (в Европе – ред.) ведет к преждевременному снижению их производительности и ставит под угрозу надежное газоснабжение потребителей в период холодов", – говорится в Telegram-канале "Газпрома".
"Газпром" прокомментировал уменьшение запасов газа в ПХГ в Европе
"Газпром": быстрое уменьшение запасов газа в ПХГ Европы ставит под угрозу газоснабжение