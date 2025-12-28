https://1prime.ru/20251228/gaz-865997193.html
Европа в праздники продолжает снижать запасы газа в ПХГ, сообщил "Газпром"
Европа в праздники продолжает снижать запасы газа в ПХГ, сообщил "Газпром" - 28.12.2025, ПРАЙМ
Европа в праздники продолжает снижать запасы газа в ПХГ, сообщил "Газпром"
Европа в праздники продолжает рекордными темпами снижать запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ), заявил "Газпром". | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T14:33+0300
2025-12-28T14:33+0300
2025-12-28T14:33+0300
энергетика
газ
россия
европа
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_0:110:3253:1939_1920x0_80_0_0_f6b644717cfba6ab57baf0fb122c9f3e.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Европа в праздники продолжает рекордными темпами снижать запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ), заявил "Газпром". "Европа в праздники продолжает рекордными темпами снижать запасы газа в подземных хранилищах", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_503067829a7be6ec858d5448e975cdf5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, европа, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, Газпром
Европа в праздники продолжает снижать запасы газа в ПХГ, сообщил "Газпром"
"Газпром": Европа в праздники продолжает рекордными темпами снижать запасы газа в ПХГ