Европа в праздники продолжает снижать запасы газа в ПХГ, сообщил "Газпром"

2025-12-28T14:33+0300

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Европа в праздники продолжает рекордными темпами снижать запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ), заявил "Газпром". "Европа в праздники продолжает рекордными темпами снижать запасы газа в подземных хранилищах", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".

