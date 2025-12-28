Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа в праздники продолжает снижать запасы газа в ПХГ, сообщил "Газпром" - 28.12.2025
Европа в праздники продолжает снижать запасы газа в ПХГ, сообщил "Газпром"
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Европа в праздники продолжает рекордными темпами снижать запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ), заявил "Газпром". "Европа в праздники продолжает рекордными темпами снижать запасы газа в подземных хранилищах", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
14:33 28.12.2025
 
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Европа в праздники продолжает рекордными темпами снижать запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ), заявил "Газпром".
"Европа в праздники продолжает рекордными темпами снижать запасы газа в подземных хранилищах", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
 
