В Госдуме предложили разрешить УДО женщинам, отбывшим четверть срока - 28.12.2025
В Госдуме предложили разрешить УДО женщинам, отбывшим четверть срока
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают разрешить условно-досрочное освобождение (УДО) женщинам, отбывшим четверть срока наказания за преступление небольшой тяжести, в случае беременности или наличия ребенка в возрасте до 14 лет. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ 28 декабря. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. В настоящее время российским законодательством предусмотрена возможность применения УДО только к беременным женщинам, а также матерям с детьми до четырех лет. "Законопроектом предлагается изложить часть 3.1 статьи 79 Уголовного кодекса РФ в новой редакции, предусматривающей возможность применения условно-досрочного освобождения после фактического отбытия не менее одной четверти срока наказания к беременной женщине или женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, при осуждении за преступление небольшой тяжести", - сказано в пояснительной записке. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, ЛДПР всегда бьется за семьи с детьми и за интересы детей и их мам. "Ошибиться может кто угодно. Но каждый человек, если он не опасен для окружающих, заслуживает второго шанса. Тем более, женщины-матери. УДО женщинам, осужденным за преступления небольшой тяжести, необходимо прежде всего для защиты интересов детей, которые не должны расти без своих матерей. Дети ни в чем не виноваты. Даже самые любящие родственники и лучшие роддома не заменят ребенку его мать, а ее отсутствие в его жизни может привести к проблемам в развитии ребенка, его навыкам общения", - отметил он. Парламентарий указал, что в настоящее время российским законодательством предусмотрена возможность применения УДО только к беременным женщинам, а также к матерям с детьми до четырех лет. "Разве пятилетнему, десятилетнему или 13-летнему ребенку не нужна мама? Наоборот! Да и сама женщина, находясь рядом с ребенком, имеет намного больше стимулов постараться восстановить свою нормальную жизнь, в которой больше нет места криминалу. Так надо дать такую возможность русским женщинам. Даже если они немного оступились", - заключил лидер партии.
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают разрешить условно-досрочное освобождение (УДО) женщинам, отбывшим четверть срока наказания за преступление небольшой тяжести, в случае беременности или наличия ребенка в возрасте до 14 лет.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ 28 декабря. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. В настоящее время российским законодательством предусмотрена возможность применения УДО только к беременным женщинам, а также матерям с детьми до четырех лет.
"Законопроектом предлагается изложить часть 3.1 статьи 79 Уголовного кодекса РФ в новой редакции, предусматривающей возможность применения условно-досрочного освобождения после фактического отбытия не менее одной четверти срока наказания к беременной женщине или женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, при осуждении за преступление небольшой тяжести", - сказано в пояснительной записке.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, ЛДПР всегда бьется за семьи с детьми и за интересы детей и их мам.
"Ошибиться может кто угодно. Но каждый человек, если он не опасен для окружающих, заслуживает второго шанса. Тем более, женщины-матери. УДО женщинам, осужденным за преступления небольшой тяжести, необходимо прежде всего для защиты интересов детей, которые не должны расти без своих матерей. Дети ни в чем не виноваты. Даже самые любящие родственники и лучшие роддома не заменят ребенку его мать, а ее отсутствие в его жизни может привести к проблемам в развитии ребенка, его навыкам общения", - отметил он.
Парламентарий указал, что в настоящее время российским законодательством предусмотрена возможность применения УДО только к беременным женщинам, а также к матерям с детьми до четырех лет.
"Разве пятилетнему, десятилетнему или 13-летнему ребенку не нужна мама? Наоборот! Да и сама женщина, находясь рядом с ребенком, имеет намного больше стимулов постараться восстановить свою нормальную жизнь, в которой больше нет места криминалу. Так надо дать такую возможность русским женщинам. Даже если они немного оступились", - заключил лидер партии.
 
Заголовок открываемого материала