В ГД предложили назначать страховую пенсию с возникновения права на нее - 28.12.2025
https://1prime.ru/20251228/gosduma-865986573.html
В ГД предложили назначать страховую пенсию с возникновения права на нее
2025-12-28T05:31+0300
2025-12-28T06:43+0300
россия
экономика
общество
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил назначать страховую пенсию со дня возникновения права на нее при условии подтверждения всех необходимых условий. Обращение с соответствующим предложением в адрес зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости. Чернышов отметил, что в настоящее время в соответствии с законодательством страховая пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию. "Прошу рассмотреть и поддержать инициативу о назначении страховой пенсии со дня возникновения права на нее, при условии подтверждения всех необходимых условий (возраст, стаж, баллы)", - сказано в обращении. При этом, по словам депутата, порядок обращения за пенсией по заявлению гражданина должен быть сохранен. "Однако, в случае обращения позднее даты возникновения права, выплата пенсии и ее доставка должны производиться за весь период, начиная с этой даты, с компенсацией всех недополученных сумм. Это позволит полностью устранить финансовые потери гражданина из-за позднего обращения, гарантировав получение им всей причитающейся суммы", - уточняется в обращении.
05:31 28.12.2025 (обновлено: 06:43 28.12.2025)
 
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил назначать страховую пенсию со дня возникновения права на нее при условии подтверждения всех необходимых условий.
Обращение с соответствующим предложением в адрес зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.
Чернышов отметил, что в настоящее время в соответствии с законодательством страховая пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию. "Прошу рассмотреть и поддержать инициативу о назначении страховой пенсии со дня возникновения права на нее, при условии подтверждения всех необходимых условий (возраст, стаж, баллы)", - сказано в обращении.
При этом, по словам депутата, порядок обращения за пенсией по заявлению гражданина должен быть сохранен.
"Однако, в случае обращения позднее даты возникновения права, выплата пенсии и ее доставка должны производиться за весь период, начиная с этой даты, с компенсацией всех недополученных сумм. Это позволит полностью устранить финансовые потери гражданина из-за позднего обращения, гарантировав получение им всей причитающейся суммы", - уточняется в обращении.
 
