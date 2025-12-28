https://1prime.ru/20251228/gost-865990975.html

В России появились новые ГОСТы на детское питание

В России появились новые ГОСТы на детское питание - 28.12.2025, ПРАЙМ

В России появились новые ГОСТы на детское питание

Первый стандарт на питьевое низколактозное молоко для детского питания, а также ГОСТ на молочный коктейль для детей дошкольного и школьного возраста появились в | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T10:08+0300

2025-12-28T10:08+0300

2025-12-28T10:08+0300

россия

рф

росстандарт

детское питание

https://cdnn.1prime.ru/img/83515/77/835157710_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ba9527ad1e329de578fb6500f8efb41b.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Первый стандарт на питьевое низколактозное молоко для детского питания, а также ГОСТ на молочный коктейль для детей дошкольного и школьного возраста появились в РФ в текущем году, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев. "Среди целого ряда стандартов на детское питание, появившихся в результате этой работы, есть те, которые для нас во многом вызывают определенную гордость - например, первый стандарт на питьевое низколактозное молоко для детского питания. Еще появился долгожданной ГОСТ на молочный коктейль для детей дошкольного и школьного возраста", - сказал Шалаев. Глава Росстандарта добавил, что дети очень любят такую продукцию, как молочные коктейли, которые распространены, в том числе, в общеобразовательных учреждениях.

https://1prime.ru/20250813/gost-860686806.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, росстандарт, детское питание