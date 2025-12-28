Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России появились новые ГОСТы на детское питание - 28.12.2025
В России появились новые ГОСТы на детское питание
2025-12-28T10:08+0300
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Первый стандарт на питьевое низколактозное молоко для детского питания, а также ГОСТ на молочный коктейль для детей дошкольного и школьного возраста появились в РФ в текущем году, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев. "Среди целого ряда стандартов на детское питание, появившихся в результате этой работы, есть те, которые для нас во многом вызывают определенную гордость - например, первый стандарт на питьевое низколактозное молоко для детского питания. Еще появился долгожданной ГОСТ на молочный коктейль для детей дошкольного и школьного возраста", - сказал Шалаев. Глава Росстандарта добавил, что дети очень любят такую продукцию, как молочные коктейли, которые распространены, в том числе, в общеобразовательных учреждениях.
россия, рф, росстандарт, детское питание
РОССИЯ, РФ, Росстандарт, детское питание
10:08 28.12.2025
 
В России появились новые ГОСТы на детское питание

Шалаев: в России появился первый стандарт на низколактозное молоко для детского питания

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Первый стандарт на питьевое низколактозное молоко для детского питания, а также ГОСТ на молочный коктейль для детей дошкольного и школьного возраста появились в РФ в текущем году, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"Среди целого ряда стандартов на детское питание, появившихся в результате этой работы, есть те, которые для нас во многом вызывают определенную гордость - например, первый стандарт на питьевое низколактозное молоко для детского питания. Еще появился долгожданной ГОСТ на молочный коктейль для детей дошкольного и школьного возраста", - сказал Шалаев.
Глава Росстандарта добавил, что дети очень любят такую продукцию, как молочные коктейли, которые распространены, в том числе, в общеобразовательных учреждениях.
РОССИЯ РФ Росстандарт детское питание
 
 
