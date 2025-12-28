https://1prime.ru/20251228/gost-865990975.html
В России появились новые ГОСТы на детское питание
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Первый стандарт на питьевое низколактозное молоко для детского питания, а также ГОСТ на молочный коктейль для детей дошкольного и школьного возраста появились в РФ в текущем году, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев. "Среди целого ряда стандартов на детское питание, появившихся в результате этой работы, есть те, которые для нас во многом вызывают определенную гордость - например, первый стандарт на питьевое низколактозное молоко для детского питания. Еще появился долгожданной ГОСТ на молочный коктейль для детей дошкольного и школьного возраста", - сказал Шалаев. Глава Росстандарта добавил, что дети очень любят такую продукцию, как молочные коктейли, которые распространены, в том числе, в общеобразовательных учреждениях.
Шалаев: в России появился первый стандарт на низколактозное молоко для детского питания