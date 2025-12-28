Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Росстандарта рассказал, зачем нужны ГОСТы - 28.12.2025
Глава Росстандарта рассказал, зачем нужны ГОСТы
Глава Росстандарта рассказал, зачем нужны ГОСТы - 28.12.2025, ПРАЙМ
Глава Росстандарта рассказал, зачем нужны ГОСТы
Стандарты необходимы для установления единых и понятных правил производства товаров и оказания услуг, чтобы производитель, потребитель и контролирующие органы... | 28.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Стандарты необходимы для установления единых и понятных правил производства товаров и оказания услуг, чтобы производитель, потребитель и контролирующие органы разговаривали "на одном языке", рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев. "Стандарты нужны тогда, когда необходимо установить единые и понятные правила производства товаров и оказания услуг, чтобы и производитель, и потребитель, и контролирующие органы разговаривали "на одном языке" и могли точно понимать, каким требованиям должна соответствовать продукция. Стандарт определяет все: от состава сырья до метода проверки качества, поэтому наличие ГОСТа делает рынок более прозрачным и защищенным", - сказал он.Шалаев добавил, что если потребитель видит на упаковке знак или фразу "ГОСТ", то это сообщает ему, что производитель добровольно взял на себя обязанность работать по более строгим, фиксированным нормам. При этом ставить знак равенства между стандартами и качеством продукции нельзя. "К сожалению, нельзя здесь ставить знак равенства. Указание того, что продукция соответствует ГОСТу, это та ответственность, которую на себя берет производитель. В соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации применение стандартов является добровольным. Однако как только производитель делает публичное заявление о том, что его продукция соответствует стандарту, он берет на себя ответственность и тогда ГОСТ для него становится обязательным", - пояснил Шалаев. Он отметил, что проверка соответствия требованиям стандартов осуществляется как в рамках сертификации - обязательной или добровольной, так и в рамках контрольно-надзорных мероприятий по отдельным группам продукции. "Как только компании делают публичное заявление о том, что их продукция соответствует ГОСТу, стандарт для них становится обязательным. Они несут соответствующую ответственность. Если это не подтверждается, как минимум наступает административная ответственность за неисполнение публичного заявления", - рассказал глава Росстандарта. Шалаев добавил, что в ситуациях, если несоответствие выявлено в ходе контроля надзорных мероприятий и выявленные несоответствия связаны с требованиями к безопасности, в том числе несут угрозу жизни и здоровью, может идти речь и об отзыве продукции с рынка по результатам контрольных и надзорных мероприятий.
Новости
россия, финансы, росстандарт, гост
РОССИЯ, Финансы, Росстандарт, ГОСТ
13:07 28.12.2025
 
Глава Росстандарта рассказал, зачем нужны ГОСТы

Шалаев: ГОСТ нужен для установления единых правил производства товаров и оказания услуг

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев
Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Стандарты необходимы для установления единых и понятных правил производства товаров и оказания услуг, чтобы производитель, потребитель и контролирующие органы разговаривали "на одном языке", рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"Стандарты нужны тогда, когда необходимо установить единые и понятные правила производства товаров и оказания услуг, чтобы и производитель, и потребитель, и контролирующие органы разговаривали "на одном языке" и могли точно понимать, каким требованиям должна соответствовать продукция. Стандарт определяет все: от состава сырья до метода проверки качества, поэтому наличие ГОСТа делает рынок более прозрачным и защищенным", - сказал он.
Шалаев добавил, что если потребитель видит на упаковке знак или фразу "ГОСТ", то это сообщает ему, что производитель добровольно взял на себя обязанность работать по более строгим, фиксированным нормам. При этом ставить знак равенства между стандартами и качеством продукции нельзя.
"К сожалению, нельзя здесь ставить знак равенства. Указание того, что продукция соответствует ГОСТу, это та ответственность, которую на себя берет производитель. В соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации применение стандартов является добровольным. Однако как только производитель делает публичное заявление о том, что его продукция соответствует стандарту, он берет на себя ответственность и тогда ГОСТ для него становится обязательным", - пояснил Шалаев.
Он отметил, что проверка соответствия требованиям стандартов осуществляется как в рамках сертификации - обязательной или добровольной, так и в рамках контрольно-надзорных мероприятий по отдельным группам продукции.
"Как только компании делают публичное заявление о том, что их продукция соответствует ГОСТу, стандарт для них становится обязательным. Они несут соответствующую ответственность. Если это не подтверждается, как минимум наступает административная ответственность за неисполнение публичного заявления", - рассказал глава Росстандарта.
Шалаев добавил, что в ситуациях, если несоответствие выявлено в ходе контроля надзорных мероприятий и выявленные несоответствия связаны с требованиями к безопасности, в том числе несут угрозу жизни и здоровью, может идти речь и об отзыве продукции с рынка по результатам контрольных и надзорных мероприятий.
РОССИЯФинансыРосстандартГОСТ
 
 
