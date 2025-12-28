https://1prime.ru/20251228/gost-865994894.html

Глава Росстандарта рассказал, зачем нужны ГОСТы

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Стандарты необходимы для установления единых и понятных правил производства товаров и оказания услуг, чтобы производитель, потребитель и контролирующие органы разговаривали "на одном языке", рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев. "Стандарты нужны тогда, когда необходимо установить единые и понятные правила производства товаров и оказания услуг, чтобы и производитель, и потребитель, и контролирующие органы разговаривали "на одном языке" и могли точно понимать, каким требованиям должна соответствовать продукция. Стандарт определяет все: от состава сырья до метода проверки качества, поэтому наличие ГОСТа делает рынок более прозрачным и защищенным", - сказал он.Шалаев добавил, что если потребитель видит на упаковке знак или фразу "ГОСТ", то это сообщает ему, что производитель добровольно взял на себя обязанность работать по более строгим, фиксированным нормам. При этом ставить знак равенства между стандартами и качеством продукции нельзя. "К сожалению, нельзя здесь ставить знак равенства. Указание того, что продукция соответствует ГОСТу, это та ответственность, которую на себя берет производитель. В соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации применение стандартов является добровольным. Однако как только производитель делает публичное заявление о том, что его продукция соответствует стандарту, он берет на себя ответственность и тогда ГОСТ для него становится обязательным", - пояснил Шалаев. Он отметил, что проверка соответствия требованиям стандартов осуществляется как в рамках сертификации - обязательной или добровольной, так и в рамках контрольно-надзорных мероприятий по отдельным группам продукции. "Как только компании делают публичное заявление о том, что их продукция соответствует ГОСТу, стандарт для них становится обязательным. Они несут соответствующую ответственность. Если это не подтверждается, как минимум наступает административная ответственность за неисполнение публичного заявления", - рассказал глава Росстандарта. Шалаев добавил, что в ситуациях, если несоответствие выявлено в ходе контроля надзорных мероприятий и выявленные несоответствия связаны с требованиями к безопасности, в том числе несут угрозу жизни и здоровью, может идти речь и об отзыве продукции с рынка по результатам контрольных и надзорных мероприятий.

