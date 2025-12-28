https://1prime.ru/20251228/gost-865994894.html
Глава Росстандарта рассказал, зачем нужны ГОСТы
Глава Росстандарта рассказал, зачем нужны ГОСТы - 28.12.2025, ПРАЙМ
Глава Росстандарта рассказал, зачем нужны ГОСТы
Стандарты необходимы для установления единых и понятных правил производства товаров и оказания услуг, чтобы производитель, потребитель и контролирующие органы... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T13:07+0300
2025-12-28T13:07+0300
2025-12-28T13:07+0300
россия
финансы
росстандарт
гост
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1b/865973469_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_218c237c9b41535eed159254963bd738.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Стандарты необходимы для установления единых и понятных правил производства товаров и оказания услуг, чтобы производитель, потребитель и контролирующие органы разговаривали "на одном языке", рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев. "Стандарты нужны тогда, когда необходимо установить единые и понятные правила производства товаров и оказания услуг, чтобы и производитель, и потребитель, и контролирующие органы разговаривали "на одном языке" и могли точно понимать, каким требованиям должна соответствовать продукция. Стандарт определяет все: от состава сырья до метода проверки качества, поэтому наличие ГОСТа делает рынок более прозрачным и защищенным", - сказал он.Шалаев добавил, что если потребитель видит на упаковке знак или фразу "ГОСТ", то это сообщает ему, что производитель добровольно взял на себя обязанность работать по более строгим, фиксированным нормам. При этом ставить знак равенства между стандартами и качеством продукции нельзя. "К сожалению, нельзя здесь ставить знак равенства. Указание того, что продукция соответствует ГОСТу, это та ответственность, которую на себя берет производитель. В соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации применение стандартов является добровольным. Однако как только производитель делает публичное заявление о том, что его продукция соответствует стандарту, он берет на себя ответственность и тогда ГОСТ для него становится обязательным", - пояснил Шалаев. Он отметил, что проверка соответствия требованиям стандартов осуществляется как в рамках сертификации - обязательной или добровольной, так и в рамках контрольно-надзорных мероприятий по отдельным группам продукции. "Как только компании делают публичное заявление о том, что их продукция соответствует ГОСТу, стандарт для них становится обязательным. Они несут соответствующую ответственность. Если это не подтверждается, как минимум наступает административная ответственность за неисполнение публичного заявления", - рассказал глава Росстандарта. Шалаев добавил, что в ситуациях, если несоответствие выявлено в ходе контроля надзорных мероприятий и выявленные несоответствия связаны с требованиями к безопасности, в том числе несут угрозу жизни и здоровью, может идти речь и об отзыве продукции с рынка по результатам контрольных и надзорных мероприятий.
https://1prime.ru/20251228/ikra-865994242.html
https://1prime.ru/20251227/kolbasa-865973079.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1b/865973469_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_7c199aa6fa18a4ea1cd02814ecd184e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, росстандарт, гост
РОССИЯ, Финансы, Росстандарт, ГОСТ
Глава Росстандарта рассказал, зачем нужны ГОСТы
Шалаев: ГОСТ нужен для установления единых правил производства товаров и оказания услуг
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Стандарты необходимы для установления единых и понятных правил производства товаров и оказания услуг, чтобы производитель, потребитель и контролирующие органы разговаривали "на одном языке", рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"Стандарты нужны тогда, когда необходимо установить единые и понятные правила производства товаров и оказания услуг, чтобы и производитель, и потребитель, и контролирующие органы разговаривали "на одном языке" и могли точно понимать, каким требованиям должна соответствовать продукция. Стандарт определяет все: от состава сырья до метода проверки качества, поэтому наличие ГОСТа делает рынок более прозрачным и защищенным", - сказал он.
Росстандарт объяснил обновление ГОСТов на красную икру
Шалаев добавил, что если потребитель видит на упаковке знак или фразу "ГОСТ", то это сообщает ему, что производитель добровольно взял на себя обязанность работать по более строгим, фиксированным нормам. При этом ставить знак равенства между стандартами и качеством продукции нельзя.
"К сожалению, нельзя здесь ставить знак равенства. Указание того, что продукция соответствует ГОСТу, это та ответственность, которую на себя берет производитель. В соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации применение стандартов является добровольным. Однако как только производитель делает публичное заявление о том, что его продукция соответствует стандарту, он берет на себя ответственность и тогда ГОСТ для него становится обязательным", - пояснил Шалаев.
Он отметил, что проверка соответствия требованиям стандартов осуществляется как в рамках сертификации - обязательной или добровольной, так и в рамках контрольно-надзорных мероприятий по отдельным группам продукции.
"Как только компании делают публичное заявление о том, что их продукция соответствует ГОСТу, стандарт для них становится обязательным. Они несут соответствующую ответственность. Если это не подтверждается, как минимум наступает административная ответственность за неисполнение публичного заявления", - рассказал глава Росстандарта
.
Шалаев добавил, что в ситуациях, если несоответствие выявлено в ходе контроля надзорных мероприятий и выявленные несоответствия связаны с требованиями к безопасности, в том числе несут угрозу жизни и здоровью, может идти речь и об отзыве продукции с рынка по результатам контрольных и надзорных мероприятий.
Глава Росстандарта объяснил, зачем менять ГОСТы на колбасу