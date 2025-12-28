Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Врачи заметили связь между чат-ботами и психозами пользователей, пишет WSJ - 28.12.2025
Врачи заметили связь между чат-ботами и психозами пользователей, пишет WSJ
Развитие психоза и бреда у пациентов психиатров может быть связано с длительным использованием чат-ботов на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает газета | 28.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Развитие психоза и бреда у пациентов психиатров может быть связано с длительным использованием чат-ботов на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на врачей. "Технология, возможно, не порождает бред, однако человек описывает компьютеру свою реальность, а компьютер принимает ее за истинную и отражает ее обратно, так что он принимает участие в зацикливании бреда", - приводит газета слова психиатра университета Калифорнии Кита Сакаты, который лечил 12 госпитализированных пациентов с психозом и еще троих амбулаторно, вызванным, как предполагается, ИИ. Согласно сообщению издания, с весны были зафиксированы десятки потенциальных случаев психоза с бредом после длительного общения с чат-ботами. Представитель компании-разработчика чат-бота ChatGPT - OpenAI – заявил, что на текущем этапе ведется работа над обучением ИИ "распознаванию признаков психического или эмоционального расстройства" и "реагированию на них". Как отмечается, другие компании, занимающиеся разработкой чат-ботов, также прикладывают усилия для решения проблемы.
17:58 28.12.2025
 
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Развитие психоза и бреда у пациентов психиатров может быть связано с длительным использованием чат-ботов на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на врачей.
"Технология, возможно, не порождает бред, однако человек описывает компьютеру свою реальность, а компьютер принимает ее за истинную и отражает ее обратно, так что он принимает участие в зацикливании бреда", - приводит газета слова психиатра университета Калифорнии Кита Сакаты, который лечил 12 госпитализированных пациентов с психозом и еще троих амбулаторно, вызванным, как предполагается, ИИ.
Согласно сообщению издания, с весны были зафиксированы десятки потенциальных случаев психоза с бредом после длительного общения с чат-ботами.
Представитель компании-разработчика чат-бота ChatGPT - OpenAI – заявил, что на текущем этапе ведется работа над обучением ИИ "распознаванию признаков психического или эмоционального расстройства" и "реагированию на них". Как отмечается, другие компании, занимающиеся разработкой чат-ботов, также прикладывают усилия для решения проблемы.
