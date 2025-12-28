https://1prime.ru/20251228/ii-866003058.html

Врачи заметили связь между чат-ботами и психозами пользователей, пишет WSJ

Врачи заметили связь между чат-ботами и психозами пользователей, пишет WSJ - 28.12.2025, ПРАЙМ

Врачи заметили связь между чат-ботами и психозами пользователей, пишет WSJ

Развитие психоза и бреда у пациентов психиатров может быть связано с длительным использованием чат-ботов на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает газета | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T17:58+0300

2025-12-28T17:58+0300

2025-12-28T17:58+0300

политика

технологии

общество

здоровье

калифорния

wsj

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/06/854721267_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e8716b986e5c8f01c24835c90a2b2f6c.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Развитие психоза и бреда у пациентов психиатров может быть связано с длительным использованием чат-ботов на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на врачей. "Технология, возможно, не порождает бред, однако человек описывает компьютеру свою реальность, а компьютер принимает ее за истинную и отражает ее обратно, так что он принимает участие в зацикливании бреда", - приводит газета слова психиатра университета Калифорнии Кита Сакаты, который лечил 12 госпитализированных пациентов с психозом и еще троих амбулаторно, вызванным, как предполагается, ИИ. Согласно сообщению издания, с весны были зафиксированы десятки потенциальных случаев психоза с бредом после длительного общения с чат-ботами. Представитель компании-разработчика чат-бота ChatGPT - OpenAI – заявил, что на текущем этапе ведется работа над обучением ИИ "распознаванию признаков психического или эмоционального расстройства" и "реагированию на них". Как отмечается, другие компании, занимающиеся разработкой чат-ботов, также прикладывают усилия для решения проблемы.

https://1prime.ru/20251225/ii-865915604.html

калифорния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , здоровье, калифорния, wsj