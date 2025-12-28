https://1prime.ru/20251228/ikra-865994242.html
Росстандарт объяснил обновление ГОСТов на красную икру
Росстандарт объяснил обновление ГОСТов на красную икру - 28.12.2025, ПРАЙМ
Росстандарт объяснил обновление ГОСТов на красную икру
Обновление ГОСТов на красную икру в России было инициировано в том числе отраслью в связи с расширением номенклатуры показателей, требований к маркировке и... | 28.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Обновление ГОСТов на красную икру в России было инициировано в том числе отраслью в связи с расширением номенклатуры показателей, требований к маркировке и рядом других факторов, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев. "Здесь появился целый ряд инициатив, в том числе от отрасли, по внесению уточнений в действующие ГОСТы. Большое количество предложений было связано с расширением номенклатуры показателей, требований к маркировке, упаковке, правилам приемки и методам контроля, транспортированию и хранению", - ответил Шалаев на вопрос о причинах обновления ГОСТа на красную икру. Он добавил, что с 2024 года также шла дискуссия об относительном снижении показателя массовой доли поваренной соли в икре. Сейчас обновленная редакция находится на этапе экспертного обсуждения.
Росстандарт объяснил обновление ГОСТов на красную икру
Глава Росстандарта Шалаев: обновление ГОСТов на красную икру было инициировано отраслью