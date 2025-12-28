Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России подсчитали средняя стоимость бутерброда с красной икрой в России - 28.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251228/ikra-866002181.html
В России подсчитали средняя стоимость бутерброда с красной икрой в России
В России подсчитали средняя стоимость бутерброда с красной икрой в России - 28.12.2025, ПРАЙМ
В России подсчитали средняя стоимость бутерброда с красной икрой в России
Приготовление одного бутерброда с красной икрой к новогодним праздникам в 2025 году обойдется россиянам в 168 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T17:02+0300
2025-12-28T17:02+0300
экономика
бизнес
россия
"контур.маркет"
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863856060_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b9895679a1ba65cd2f86b51c8bc4280.jpg
МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Приготовление одного бутерброда с красной икрой к новогодним праздникам в 2025 году обойдется россиянам в 168 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета". "Один бутерброд, состоящий из 10 грамм икры, 10 грамм сливочного масла и 30 грамм хлеба, обходится примерно в 168 рублей", - выяснили аналитики, проанализировав 1,7 миллиона чеков для икры и 5,6 миллиона чеков для масла, хлеба и шпротов в ноябре-декабре 2025 года. При этом, по данным аналитиков, набор продуктов для бутерброда в магазине будет стоить 3355 рублей. Самым дорогим ингридиентом станет икра, за 200 грамм которой в среднем по стране просят 2994 рубля. Брикет сливочного масла в 180 грамм обойдется в 283 рубля, а хлеб – 78 рублей. Глава Росрыболовства Илья Шестаков в конце октября заявил, что добыча лососевых в России в 2025 году практически завершена, добыто в 1,5 раза больше, чем за всю прошлогоднюю лососевую путину, - 335 тысяч тонн.
https://1prime.ru/20251228/ikra-865994242.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863856060_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_514a041ba1f200fa1030a134706f36c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, "контур.маркет", росрыболовство
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, "Контур.Маркет", Росрыболовство
17:02 28.12.2025
 
В России подсчитали средняя стоимость бутерброда с красной икрой в России

Подсчитана средняя стоимость бутерброда с красной икрой в России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПраздничный новогодний стол
Праздничный новогодний стол - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Праздничный новогодний стол. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Приготовление одного бутерброда с красной икрой к новогодним праздникам в 2025 году обойдется россиянам в 168 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета".
"Один бутерброд, состоящий из 10 грамм икры, 10 грамм сливочного масла и 30 грамм хлеба, обходится примерно в 168 рублей", - выяснили аналитики, проанализировав 1,7 миллиона чеков для икры и 5,6 миллиона чеков для масла, хлеба и шпротов в ноябре-декабре 2025 года.
При этом, по данным аналитиков, набор продуктов для бутерброда в магазине будет стоить 3355 рублей. Самым дорогим ингридиентом станет икра, за 200 грамм которой в среднем по стране просят 2994 рубля. Брикет сливочного масла в 180 грамм обойдется в 283 рубля, а хлеб – 78 рублей.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков в конце октября заявил, что добыча лососевых в России в 2025 году практически завершена, добыто в 1,5 раза больше, чем за всю прошлогоднюю лососевую путину, - 335 тысяч тонн.
Продажа красной икры - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Росстандарт объяснил обновление ГОСТов на красную икру
12:08
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ"Контур.Маркет"Росрыболовство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала