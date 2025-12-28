"Черные и белые лебеди". Во что инвестировать в 2026 году

https://1prime.ru/20251228/investitsii-865800037.html

МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Инвесторы и весь российский рынок — как фондовый, так и долговой — стоят на перепутье и ищут ответы на вопросы:И вот вопрос: а что, если прилетят лебеди, но белые? Черных мы видели уже немало, и вероятность появления белых, на мой взгляд, ненулевая.Да, страхов и сомнений у участников рынка много. У ряда эмитентов облигаций, видимо, растут проблемы с обслуживанием долга. Маржа многих бизнесов под давлением роста процентных ставок на обслуживание долга. Ситуация напряженная.Если смотреть на динамику изменения процентных ставок в России, я вижу картину следующим образом. Наиболее вероятный трек — продолжение цикла постепенного снижения ставки, начатый в 2025 году.Кто может выиграть от этого? Вероятно, облигации с длинным сроком погашения, прежде всего длинные ОФЗ. К эмитентам, предлагающим крайне заманчивую доходность в сегменте ВДО, следует отнестись с осторожностью. Несомненно, среди них тоже могут быть звезды. Чтобы найти этих звезд, желательно подробно ознакомиться с их бизнесом, отчетностью, менеджментом, не покупая на авось, выискивая самую высокую доходность.Если нам важно качество и спокойствие, то оптимальным балансом будут корпоративные облигации с рейтингом А+ сроком погашения 1,5‒2 года. Доходность по ним может составить 18–19% на интервале до года, что на 0,5‒1%, а то и более, может превысить доходность по банковским депозитам на аналогичные сроки, предлагаемые сейчас банками на размещение крупных сумм.Весь год мы жили в контексте укрепления рубля. Да, это несколько неожиданно, особенно учитывая ситуацию с курсом в декабре 2024 года, когда он превышал 100 рублей за доллар.На этом фоне покупка валютных облигаций, номинированных в юанях или долларах по текущему курсу, вполне может защитить инвестора от инфляции в общемировом контексте и сохранить капитал. Это особенно актуально, если у вас могут появиться планы, например купить в будущем что-то из недвижимости за рубежом.Теперь обратим свой взор на рынок акций. Довольно примечательная картина на графике индекса Мосбиржи. Российский рынок акций находится в падающем тренде с мая 2024 года, уже 17 месяцев подряд на фоне целого ряда факторов. Как один из ключевых, я бы выделил, что это снижение мы наблюдали на фоне достаточно жесткой денежно-кредитной политики Банка России.Что-то подобное мы видели и ранее. Например, исторический максимум 4290,99 был достигнут в октябре 2021 года, после чего рынок перешел к снижению, уйдя ниже 2000 пунктов в сентябре 2022 года, после чего провел на дне, в моем понимании, шесть месяцев, до марта 2023 года. Начиная с этого момента — отметим эту дату — начался удивительный по силе и масштабу разворот и рост к маю 2024 года выше уровня 3500 пунктов. Итого, предыдущий цикл снижения занял тоже примерно 17‒18 месяцев. Совпадение это или нет, но я считаю, что картина достойна внимания и текущие цены могут быть интересны как для спекулянтов, так и, условно, для формирования долгосрочного пенсионного портфеля.Замечу, что и в 2025 году были весьма интересные истории, которые в буквальном смысле могли озолотить инвесторов. Стремительный рост золота в 2024‒2025 годах и, соответственно, финпоказателей золотодобытчиков удвоил за этот период котировки акций ПАО "Полюс".В декабре 2025 года мы видим набирающее темп общемировое ралли в драгоценных и цветных металлах, пытающихся догнать в своей динамике золото. Да, российский рынок, наши эмитенты имеют свои особенности, повышенные пошлины, трудности с расчетами и экспортом и т.д. Картина далеко не безоблачная (с другой стороны, мы и так живем и преодолеваем по очереди различные напасти на фондовом рынке без малого уже 30 лет, и что-то мне подсказывает, что переживем и это). Я начинал свою карьеру в 1998 году и помню, насколько тогда были мрачные настроения.Думаю, что цветные металлурги могут получить улучшение финпоказателей уже в 2026 году. Сектор цветных металлов в моем понимании является приоритетным для портфеля как в России, так и в мире, хотя сейчас он не может похвастаться впечатляющей дивидендной доходностью.Я бы обратил внимание на банковский сектор, например, в лице Сбербанка и "Т-Технологий", который показывает по-прежнему сильные результаты вместе с заметной дивидендной доходностью и темпами роста. Перспектива снижения ставок также может положительно отразиться на переоценке ОФЗ, значительная доля которых находится на балансах банков. Данный фактор может послужить еще одним драйвером переоценки сектора. В качестве риска стоит отметить дискуссию и появляющиеся с сентября мнения о возможном налоге на сверхприбыль на банки, которые потом опровергаются противниками этого метода наполнения бюджета, в том числе со стороны представителей Минфина.В целом российские акции дешевы, очень дешевы. То, что мы торгуемся всегда со скидкой к другим рынкам, это факт. Но вот уже есть ощущение, что это именно очень дешево. И долго. Целый ряд эмитентов показывают весьма достойную прибыль и умеренный долг, и это внизу экономического цикла и при жесткой ДКП! Вот на поисках этих эмитентов имеет смысл сосредоточиться в первую очередь.Индекс в позитивном сценарии может сходить существенно выше, на уровень 3500 и выше, вплоть до 4200, в зону исторических максимумов. Если геополитическое противостояние сохранится, жесткая ДКП сохранится, мы можем увидеть снижение в район предыдущих локальных минимумов на уровень 2350‒2400 процентных пунктов. Крайний, в моем понимании, сценарий вниз — падение на уровень минимумов сентября 2022 года, когда рынок ненадолго на пике пессимизма заходил в район 2000 пунктов по индексу Мосбиржи.Итого, если будет рост, условно, при приливе всплывут большинство лодок. Инвесторам стоит помнить, что некоторые из них перегружены долгом, поэтому диверсификация и осторожность совсем не повредят.Автор: Дмитрий Сачин, советник генерального директора инвестиционной компании "АВИ Кэпитал"

