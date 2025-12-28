https://1prime.ru/20251228/kaliningrad-865988068.html
В аэропорту Калининграда отменили два рейса
В аэропорту Калининграда отменили два рейса - 28.12.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калининграда отменили два рейса
Два рейса отменены и 36 задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло "Храброво". | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T07:56+0300
2025-12-28T07:56+0300
2025-12-28T07:56+0300
бизнес
москва
калининград
санкт-петербург
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865988068.jpg?1766897798
КАЛИНИНГРАД, 28 дек – ПРАЙМ. Два рейса отменены и 36 задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло "Храброво".
По данным онлайн-табло на 6.20 (7.10 мск), отменены два рейса в Москву, на вылет задерживаются 16 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Минск. На прилет – 20 рейсов из Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга, Минска.
В субботу ГУ МЧС региона по Калининградской области сообщило об усилении северо-западного ветра до 25-27 метров в секунду. По данным Telegram-канала "Погода и метеоявления в Калининградской области", пик усиления ветра сохранится на побережье в течение всей ночи и утром воскресенья.
"В аэропорту "Храброво" ожидаемо наблюдаются задержки рейсов", - говорится в сообщении.
В пятницу один из крупнейших морских перевозчиков, компания "Оборонлогистика", сообщила, что штормы на Балтике в ближайшие дни могут задержать грузы в Калининград. С 27 по 31 декабря в Балтийском море высота волн может достигать более шести метров, порывы ветра – более 30 метров в секунду.
москва
калининград
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва, калининград, санкт-петербург, мчс
Бизнес, МОСКВА, КАЛИНИНГРАД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МЧС
В аэропорту Калининграда отменили два рейса
В аэропорту Калининграда отменили два рейса и 36 задерживаются
КАЛИНИНГРАД, 28 дек – ПРАЙМ. Два рейса отменены и 36 задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло "Храброво".
По данным онлайн-табло на 6.20 (7.10 мск), отменены два рейса в Москву, на вылет задерживаются 16 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Минск. На прилет – 20 рейсов из Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга, Минска.
В субботу ГУ МЧС региона по Калининградской области сообщило об усилении северо-западного ветра до 25-27 метров в секунду. По данным Telegram-канала "Погода и метеоявления в Калининградской области", пик усиления ветра сохранится на побережье в течение всей ночи и утром воскресенья.
"В аэропорту "Храброво" ожидаемо наблюдаются задержки рейсов", - говорится в сообщении.
В пятницу один из крупнейших морских перевозчиков, компания "Оборонлогистика", сообщила, что штормы на Балтике в ближайшие дни могут задержать грузы в Калининград. С 27 по 31 декабря в Балтийском море высота волн может достигать более шести метров, порывы ветра – более 30 метров в секунду.