Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Калининграда отменили два рейса - 28.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251228/kaliningrad-865988068.html
В аэропорту Калининграда отменили два рейса
В аэропорту Калининграда отменили два рейса - 28.12.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калининграда отменили два рейса
Два рейса отменены и 36 задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло "Храброво". | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T07:56+0300
2025-12-28T07:56+0300
бизнес
москва
калининград
санкт-петербург
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865988068.jpg?1766897798
КАЛИНИНГРАД, 28 дек – ПРАЙМ. Два рейса отменены и 36 задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло "Храброво". По данным онлайн-табло на 6.20 (7.10 мск), отменены два рейса в Москву, на вылет задерживаются 16 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Минск. На прилет – 20 рейсов из Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга, Минска. В субботу ГУ МЧС региона по Калининградской области сообщило об усилении северо-западного ветра до 25-27 метров в секунду. По данным Telegram-канала "Погода и метеоявления в Калининградской области", пик усиления ветра сохранится на побережье в течение всей ночи и утром воскресенья. "В аэропорту "Храброво" ожидаемо наблюдаются задержки рейсов", - говорится в сообщении. В пятницу один из крупнейших морских перевозчиков, компания "Оборонлогистика", сообщила, что штормы на Балтике в ближайшие дни могут задержать грузы в Калининград. С 27 по 31 декабря в Балтийском море высота волн может достигать более шести метров, порывы ветра – более 30 метров в секунду.
москва
калининград
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, калининград, санкт-петербург, мчс
Бизнес, МОСКВА, КАЛИНИНГРАД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МЧС
07:56 28.12.2025
 
В аэропорту Калининграда отменили два рейса

В аэропорту Калининграда отменили два рейса и 36 задерживаются

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КАЛИНИНГРАД, 28 дек – ПРАЙМ. Два рейса отменены и 36 задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло "Храброво".
По данным онлайн-табло на 6.20 (7.10 мск), отменены два рейса в Москву, на вылет задерживаются 16 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Минск. На прилет – 20 рейсов из Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга, Минска.
В субботу ГУ МЧС региона по Калининградской области сообщило об усилении северо-западного ветра до 25-27 метров в секунду. По данным Telegram-канала "Погода и метеоявления в Калининградской области", пик усиления ветра сохранится на побережье в течение всей ночи и утром воскресенья.
"В аэропорту "Храброво" ожидаемо наблюдаются задержки рейсов", - говорится в сообщении.
В пятницу один из крупнейших морских перевозчиков, компания "Оборонлогистика", сообщила, что штормы на Балтике в ближайшие дни могут задержать грузы в Калининград. С 27 по 31 декабря в Балтийском море высота волн может достигать более шести метров, порывы ветра – более 30 метров в секунду.
 
БизнесМОСКВАКАЛИНИНГРАДСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала