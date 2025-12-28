https://1prime.ru/20251228/kamchatka-865987170.html
На Камчатке восстановили подачу электроэнергии, отключенную из-за циклона
П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Подачу электроэнергии, отключенную из-за обрыва проводов во время субботнего циклона, полностью восстановили в Елизовском муниципальном округе Камчатского края, где в воскресенье ввели режим ЧС, сообщило правительство Камчатского края по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В субботу Камчатка находилась под влиянием мощного циклона с сильными осадками и ураганным ветром. Как заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, отключение поселков Елизовского района от электричества связано с обрывами проводов. В воскресенье в двух населенных пунктах в Елизовском муниципальном районе ввели режим чрезвычайной ситуации.
"Полностью возобновлена подача электроэнергии в Елизовском муниципальном округе", - привела пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Дмитрия Щипицына.
В случае отсутствия электричества в отдельных домах жителям советуют обращаться в диспетчерскую службу по телефону 8 (41531) 6-15-60 или по единому номеру "Камчатскэнерго" 8-800-234-29-39 для точечного устранения проблем, уточнило правительство. Параллельно продолжается повторная расчистка дорог в районе, добавила пресс-служба. Зампред правительства края поручил также усилить обеспечение автозаправок дизельным топливом для бесперебойной работы снегоуборочной техники и аварийных источников питания.
Кроме того, Щипицын поставил задачу привести дороги федерального и регионального значения, внутриквартальные проезды и придомовые территории в нормативное состояние перед новогодними праздниками.
Региональному оператору "Спецтранс" поставили задачу вернуться к регулярному графику вывоза твердых коммунальных отходов в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске, отметило правительство.
В субботу региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами АО "Спецтранс" обратился к жителям с просьбой хранить мусор на балконах, чтобы не загружать контейнерные площадки, которые было затруднительно убирать из-за снежных завалов.
