На Камчатке восстановили подачу электроэнергии, отключенную из-за циклона

П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Подачу электроэнергии, отключенную из-за обрыва проводов во время субботнего циклона, полностью восстановили в Елизовском муниципальном округе Камчатского края, где в воскресенье ввели режим ЧС, сообщило правительство Камчатского края по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. В субботу Камчатка находилась под влиянием мощного циклона с сильными осадками и ураганным ветром. Как заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, отключение поселков Елизовского района от электричества связано с обрывами проводов. В воскресенье в двух населенных пунктах в Елизовском муниципальном районе ввели режим чрезвычайной ситуации. "Полностью возобновлена подача электроэнергии в Елизовском муниципальном округе", - привела пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Дмитрия Щипицына. В случае отсутствия электричества в отдельных домах жителям советуют обращаться в диспетчерскую службу по телефону 8 (41531) 6-15-60 или по единому номеру "Камчатскэнерго" 8-800-234-29-39 для точечного устранения проблем, уточнило правительство. Параллельно продолжается повторная расчистка дорог в районе, добавила пресс-служба. Зампред правительства края поручил также усилить обеспечение автозаправок дизельным топливом для бесперебойной работы снегоуборочной техники и аварийных источников питания. Кроме того, Щипицын поставил задачу привести дороги федерального и регионального значения, внутриквартальные проезды и придомовые территории в нормативное состояние перед новогодними праздниками. Региональному оператору "Спецтранс" поставили задачу вернуться к регулярному графику вывоза твердых коммунальных отходов в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске, отметило правительство. В субботу региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами АО "Спецтранс" обратился к жителям с просьбой хранить мусор на балконах, чтобы не загружать контейнерные площадки, которые было затруднительно убирать из-за снежных завалов.

