Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали о переходе на универсальный QR-код в России - 28.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251228/kod-865989349.html
Эксперты рассказали о переходе на универсальный QR-код в России
Эксперты рассказали о переходе на универсальный QR-код в России - 28.12.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о переходе на универсальный QR-код в России
Россия в 2026 году завершит переход на универсальный QR-код, который объединит оплату через СБП, банковские сервисы и будущий цифровой рубль в единый стандарт,... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T08:31+0300
2025-12-28T08:31+0300
экономика
технологии
финансы
банки
анатолий аксаков
нспк
госдума
совкомбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/11/856778090_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4fe4080b10edf98791cd15f3fa4cff63.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Россия в 2026 году завершит переход на универсальный QR-код, который объединит оплату через СБП, банковские сервисы и будущий цифровой рубль в единый стандарт, однако к моменту его запуска есть вероятность, что другие способы бесконтактных платежей опередят его, "перехватив" часть клиентов, выяснило РИА Новости, опросив участников финрынка. В пресс-службе НСПК (Национальная система платежных карт) сообщили, что сегодня технологию универсального QR-кода могут использовать более 200 банков и около 7,4 миллиона торговых точек в России. "Это вся эквайринговая сеть Системы быстрых платежей", - пояснили там, добавив, что банки активно вовлечены в процесс развития универсального QR-кода. "Каждый банк в стране может подключиться к универсальному QR на равных условиях и предоставить своим клиентам удобный сценарий приема платежей. Так, отсканировав один QR любым доступным способом, покупатель может оплатить покупки через СБП, платежными сервисами, сервисом рассрочки, а в будущем и цифровым рублем", - сказано в комментарии. НСПК является оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода. Для всех банков обязанность обеспечить его использование вводится с 1 сентября 2026 года. С этой же даты системно значимые банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, обязаны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями. С 1 сентября 2027 года эта обязанность будет распространена на банки с универсальной лицензией, а с 1 сентября 2028 года - на остальные банки. В Т-Банке сообщили, что не ожидают потерь в объеме транзакций, так как оплата T-Pay на Android и на iPhone уже заметно "перехватывает" трафик у QR-кода. "Бесконтактная оплата телефоном - это способ более привычный, а также быстрый и удобный, чем оплата по QR. Например, уже более 30% тех, кто оплачивал свои покупки по QR, перешли на T-Pay на iPhone. Оплата по биометрии также набирает популярность. К моменту перехода на универсальный платежный QR-код, который произойдет только к концу 2026 года, мы ожидаем общего снижения количества оплат по QR-кодам, так как люди будут переходить на более быстрые и удобные способы оплат", - пояснили в банке. В интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что с внедрением единого QR-кода несколько крупных банков, которые разработали и внедрили свои коды, понесут определенные потери. "Но вряд ли это повлияет на стоимость услуг - у этих кредитных организаций достаточно большие и обороты, и комиссионные доходы, и бюджеты на разработку и внедрение новых технологий", - пояснил он. Заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис также подтвердил прогноз о том, что в банке не ожидают изменений в объеме транзакций, пояснив это тем, что технология затрагивает только способ вызова платежного сервиса, а не сам механизм оплаты. "Для нас поддержка технологических инноваций - это прежде всего забота об удобстве клиентов. Мы уверены, что единый QR-код сделает процесс оплаты еще проще и быстрее", - сказал он. Директор департамента эквайринга ПСБ Инна Емельянова подтвердила, что банк поддерживает развитие проекта универсального QR-кода от НСПК и на данный момент подключил его на 90% своих эквайринговых терминалов. "Также скоро запустится оплата через платформу цифрового рубля и платежные сервисы банков", - заключила она.
https://1prime.ru/20251104/sbp-864196789.html
https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864139166.html
https://1prime.ru/20250828/tsb-861390181.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/11/856778090_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bef60c753e065502d0c085c9d8575c33.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, банки, анатолий аксаков, нспк, госдума, совкомбанк
Экономика, Технологии, Финансы, Банки, Анатолий Аксаков, НСПК, Госдума, Совкомбанк
08:31 28.12.2025
 
Эксперты рассказали о переходе на универсальный QR-код в России

НСПК: все банки в РФ смогут подключиться к технологии QR-кода на равных условиях

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОплата по QR-коду
Оплата по QR-коду - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Оплата по QR-коду. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Россия в 2026 году завершит переход на универсальный QR-код, который объединит оплату через СБП, банковские сервисы и будущий цифровой рубль в единый стандарт, однако к моменту его запуска есть вероятность, что другие способы бесконтактных платежей опередят его, "перехватив" часть клиентов, выяснило РИА Новости, опросив участников финрынка.
В пресс-службе НСПК (Национальная система платежных карт) сообщили, что сегодня технологию универсального QR-кода могут использовать более 200 банков и около 7,4 миллиона торговых точек в России. "Это вся эквайринговая сеть Системы быстрых платежей", - пояснили там, добавив, что банки активно вовлечены в процесс развития универсального QR-кода.
Логотип Системы быстрых платежей (СБП) - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Все больше россиян используют СБП для оплаты покупок в торговых центрах
4 ноября, 08:37
"Каждый банк в стране может подключиться к универсальному QR на равных условиях и предоставить своим клиентам удобный сценарий приема платежей. Так, отсканировав один QR любым доступным способом, покупатель может оплатить покупки через СБП, платежными сервисами, сервисом рассрочки, а в будущем и цифровым рублем", - сказано в комментарии.
НСПК является оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода. Для всех банков обязанность обеспечить его использование вводится с 1 сентября 2026 года. С этой же даты системно значимые банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, обязаны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями. С 1 сентября 2027 года эта обязанность будет распространена на банки с универсальной лицензией, а с 1 сентября 2028 года - на остальные банки.
В Т-Банке сообщили, что не ожидают потерь в объеме транзакций, так как оплата T-Pay на Android и на iPhone уже заметно "перехватывает" трафик у QR-кода.
"Бесконтактная оплата телефоном - это способ более привычный, а также быстрый и удобный, чем оплата по QR. Например, уже более 30% тех, кто оплачивал свои покупки по QR, перешли на T-Pay на iPhone. Оплата по биометрии также набирает популярность. К моменту перехода на универсальный платежный QR-код, который произойдет только к концу 2026 года, мы ожидаем общего снижения количества оплат по QR-кодам, так как люди будут переходить на более быстрые и удобные способы оплат", - пояснили в банке.
Логотип цифрового рубля - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
ЦБ рассказал о переводе средств в цифровые рубли
1 ноября, 19:02
В интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что с внедрением единого QR-кода несколько крупных банков, которые разработали и внедрили свои коды, понесут определенные потери. "Но вряд ли это повлияет на стоимость услуг - у этих кредитных организаций достаточно большие и обороты, и комиссионные доходы, и бюджеты на разработку и внедрение новых технологий", - пояснил он.
Заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис также подтвердил прогноз о том, что в банке не ожидают изменений в объеме транзакций, пояснив это тем, что технология затрагивает только способ вызова платежного сервиса, а не сам механизм оплаты.
"Для нас поддержка технологических инноваций - это прежде всего забота об удобстве клиентов. Мы уверены, что единый QR-код сделает процесс оплаты еще проще и быстрее", - сказал он.
Директор департамента эквайринга ПСБ Инна Емельянова подтвердила, что банк поддерживает развитие проекта универсального QR-кода от НСПК и на данный момент подключил его на 90% своих эквайринговых терминалов. "Также скоро запустится оплата через платформу цифрового рубля и платежные сервисы банков", - заключила она.
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay на станции Кутузовская Московского центрального кольца - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Число оплат по биометрии в России выросло в 11 раз
28 августа, 15:21
 
ЭкономикаТехнологииФинансыБанкиАнатолий АксаковНСПКГосдумаСовкомбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала