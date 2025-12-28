https://1prime.ru/20251228/kod-865989349.html

Эксперты рассказали о переходе на универсальный QR-код в России

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Россия в 2026 году завершит переход на универсальный QR-код, который объединит оплату через СБП, банковские сервисы и будущий цифровой рубль в единый стандарт, однако к моменту его запуска есть вероятность, что другие способы бесконтактных платежей опередят его, "перехватив" часть клиентов, выяснило РИА Новости, опросив участников финрынка. В пресс-службе НСПК (Национальная система платежных карт) сообщили, что сегодня технологию универсального QR-кода могут использовать более 200 банков и около 7,4 миллиона торговых точек в России. "Это вся эквайринговая сеть Системы быстрых платежей", - пояснили там, добавив, что банки активно вовлечены в процесс развития универсального QR-кода. "Каждый банк в стране может подключиться к универсальному QR на равных условиях и предоставить своим клиентам удобный сценарий приема платежей. Так, отсканировав один QR любым доступным способом, покупатель может оплатить покупки через СБП, платежными сервисами, сервисом рассрочки, а в будущем и цифровым рублем", - сказано в комментарии. НСПК является оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода. Для всех банков обязанность обеспечить его использование вводится с 1 сентября 2026 года. С этой же даты системно значимые банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, обязаны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями. С 1 сентября 2027 года эта обязанность будет распространена на банки с универсальной лицензией, а с 1 сентября 2028 года - на остальные банки. В Т-Банке сообщили, что не ожидают потерь в объеме транзакций, так как оплата T-Pay на Android и на iPhone уже заметно "перехватывает" трафик у QR-кода. "Бесконтактная оплата телефоном - это способ более привычный, а также быстрый и удобный, чем оплата по QR. Например, уже более 30% тех, кто оплачивал свои покупки по QR, перешли на T-Pay на iPhone. Оплата по биометрии также набирает популярность. К моменту перехода на универсальный платежный QR-код, который произойдет только к концу 2026 года, мы ожидаем общего снижения количества оплат по QR-кодам, так как люди будут переходить на более быстрые и удобные способы оплат", - пояснили в банке. В интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что с внедрением единого QR-кода несколько крупных банков, которые разработали и внедрили свои коды, понесут определенные потери. "Но вряд ли это повлияет на стоимость услуг - у этих кредитных организаций достаточно большие и обороты, и комиссионные доходы, и бюджеты на разработку и внедрение новых технологий", - пояснил он. Заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис также подтвердил прогноз о том, что в банке не ожидают изменений в объеме транзакций, пояснив это тем, что технология затрагивает только способ вызова платежного сервиса, а не сам механизм оплаты. "Для нас поддержка технологических инноваций - это прежде всего забота об удобстве клиентов. Мы уверены, что единый QR-код сделает процесс оплаты еще проще и быстрее", - сказал он. Директор департамента эквайринга ПСБ Инна Емельянова подтвердила, что банк поддерживает развитие проекта универсального QR-кода от НСПК и на данный момент подключил его на 90% своих эквайринговых терминалов. "Также скоро запустится оплата через платформу цифрового рубля и платежные сервисы банков", - заключила она.

