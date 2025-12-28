https://1prime.ru/20251228/konflikt-866004103.html

СМИ рассказали о конфликте Мерца и Макрона из-за Путина

СМИ рассказали о конфликте Мерца и Макрона из-за Путина - 28.12.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали о конфликте Мерца и Макрона из-за Путина

Разногласия между президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем обострились после предложения французского лидера возобновить... | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T17:32+0300

2025-12-28T17:32+0300

2025-12-28T17:34+0300

мировая экономика

общество

франция

берлин

фрг

эммануэль макрон

фридрих мерц

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/11/857671973_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_2993b30c24a3d03cc805e0ee52a76a1c.jpg

МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Разногласия между президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем обострились после предложения французского лидера возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, пишет немецкое издание Der Spiegel."Похоже, шаг французского лидера не был согласован с Фридрихом Мерцем. Канцлеру остается лишь как можно более демонстративно не замечать эту историю, если он хочет избежать открытой ссоры с Францией", — говорится в материале.Издание отмечает, что разногласия между немецким и французским лидерами все сложнее маскировать, и их прямое столкновение уже не кажется невозможным.На прошлой неделе французский президент заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.Позже издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что Берлин сдержанно отреагировал на заявление Макрона. Так, канцлер ФРГ не считает это предложение "значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства".В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.

https://1prime.ru/20251223/putin-865835935.html

https://1prime.ru/20251227/makron-865982143.html

франция

берлин

фрг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , франция, берлин, фрг, эммануэль макрон, фридрих мерц, владимир путин