https://1prime.ru/20251228/konflikt-866004103.html
СМИ рассказали о конфликте Мерца и Макрона из-за Путина
СМИ рассказали о конфликте Мерца и Макрона из-за Путина - 28.12.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о конфликте Мерца и Макрона из-за Путина
Разногласия между президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем обострились после предложения французского лидера возобновить... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T17:32+0300
2025-12-28T17:32+0300
2025-12-28T17:34+0300
мировая экономика
общество
франция
берлин
фрг
эммануэль макрон
фридрих мерц
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/11/857671973_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_2993b30c24a3d03cc805e0ee52a76a1c.jpg
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Разногласия между президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем обострились после предложения французского лидера возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, пишет немецкое издание Der Spiegel."Похоже, шаг французского лидера не был согласован с Фридрихом Мерцем. Канцлеру остается лишь как можно более демонстративно не замечать эту историю, если он хочет избежать открытой ссоры с Францией", — говорится в материале.Издание отмечает, что разногласия между немецким и французским лидерами все сложнее маскировать, и их прямое столкновение уже не кажется невозможным.На прошлой неделе французский президент заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.Позже издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что Берлин сдержанно отреагировал на заявление Макрона. Так, канцлер ФРГ не считает это предложение "значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства".В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
https://1prime.ru/20251223/putin-865835935.html
https://1prime.ru/20251227/makron-865982143.html
франция
берлин
фрг
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/11/857671973_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a83f62c5df5c04006f611c9be10e8f06.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , франция, берлин, фрг, эммануэль макрон, фридрих мерц, владимир путин
Мировая экономика, Общество , ФРАНЦИЯ, Берлин, ФРГ, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Владимир Путин
СМИ рассказали о конфликте Мерца и Макрона из-за Путина
Spiegel сообщил об обострении противоречий между Мерцем и Макроном из-за Путина