СМИ рассказали о конфликте Мерца и Макрона из-за Путина - 28.12.2025
СМИ рассказали о конфликте Мерца и Макрона из-за Путина
СМИ рассказали о конфликте Мерца и Макрона из-за Путина - 28.12.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о конфликте Мерца и Макрона из-за Путина
Разногласия между президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем обострились после предложения французского лидера возобновить... | 28.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Разногласия между президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем обострились после предложения французского лидера возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, пишет немецкое издание Der Spiegel."Похоже, шаг французского лидера не был согласован с Фридрихом Мерцем. Канцлеру остается лишь как можно более демонстративно не замечать эту историю, если он хочет избежать открытой ссоры с Францией", — говорится в материале.Издание отмечает, что разногласия между немецким и французским лидерами все сложнее маскировать, и их прямое столкновение уже не кажется невозможным.На прошлой неделе французский президент заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.Позже издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что Берлин сдержанно отреагировал на заявление Макрона. Так, канцлер ФРГ не считает это предложение "значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства".В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
17:32 28.12.2025 (обновлено: 17:34 28.12.2025)
 
СМИ рассказали о конфликте Мерца и Макрона из-за Путина

Spiegel сообщил об обострении противоречий между Мерцем и Макроном из-за Путина

© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing StreetДональд Туск, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025 - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025. Архивное фото
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing Street
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Разногласия между президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем обострились после предложения французского лидера возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, пишет немецкое издание Der Spiegel.
"Похоже, шаг французского лидера не был согласован с Фридрихом Мерцем. Канцлеру остается лишь как можно более демонстративно не замечать эту историю, если он хочет избежать открытой ссоры с Францией", — говорится в материале.
23 декабря, 13:47
Мерц сделал заявление после слов Макрона о Путине
23 декабря, 13:47
Издание отмечает, что разногласия между немецким и французским лидерами все сложнее маскировать, и их прямое столкновение уже не кажется невозможным.
На прошлой неделе французский президент заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.
Позже издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что Берлин сдержанно отреагировал на заявление Макрона. Так, канцлер ФРГ не считает это предложение "значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства".
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
27.12.2025
"Победа над Россией". На Западе заметили важную деталь в словах Макрона
Вчера, 20:08
 
Мировая экономикаОбществоФРАНЦИЯБерлинФРГЭммануэль МакронФридрих МерцВладимир Путин
 
 
