Досрочные выборы в "парламент" Косово проходят второй раз за 10 месяцев

2025-12-28

БЕЛГРАД, 28 дек - ПРАЙМ. Досрочные выборы в "парламент" самопровозглашенной республики Косово проходят второй раз за 10 месяцев, так как "премьеру" Альбину Курти во главе радикального движения "Самоопределение" не удалось сформировать правящую коалицию по итогам прошлого волеизъявления 9 февраля этого года. Голосование проходит в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 19.00 (21.00 мск) на 2,6 тысячах участков. Правом голоса обладают немногим более двух миллионов человек. В субботу началось голосование в 29 "дипломатических представительствах" самопровозглашенной республики за рубежом. На 120 мест в косовском "парламенте" претендуют 24 политических субъекта: партии, коалиции партий, гражданские инициативы и один независимый кандидат. В "заксобрании" 20 мест зарезервировано по квоте для нацменьшинств: 10 для сербов, остальные для ромов (цыган-христиан), бошняков (славян-мусульман), горанцев (славян-мусульман), местных турок, и представителей "ашкалия" и "египтян" (двух цыганских этнических групп). Выборы призваны сохранить у власти или отправить в оппозицию правившего четыре года лидера радикального движения "Самоопределение", при котором было несколько эскалаций напряженности на населенном сербами севере края, практически прекратился диалог с официальным Белградом под эгидой ЕС и введены ограничительные меры Брюсселя в отношении Приштины за односторонние шаги, которые также неоднократно осуждали США. ФАВОРИТЫ КАМПАНИИ По итогам февральских выборов "Самоопределение" получило только 48 мест из всего 120 в парламенте и вместе с коалиционными партнерами не могло сформировать правящего большинства для проведения важных решений. Курти подал 15 апреля в отставку и остался исполнять обязанности "премьера" с техническим мандатом. Депутатам парламента самопровозглашенной республики затем потребовалось почти 60 попыток, чтобы избрать спикера парламента, которым стал выдвиженец "Самоопределения" Дималь Баша и президиум. В ноябре косовские парламентарии большинством голосов отвергли предложенный состав кабинета министров во главе с Глауком Конюфца из движения "Самоопределение". "Президент" самопровозглашенной республики Вьоса Османи в конце ноября распустила "заксобрание" и назначила проведение досрочных парламентских выборов 28 декабря. "Премьер" с техническим мандатом Альбин Курти активно включился в избирательную кампанию. В конце декабря он пообещал вложить 1 миллиард евро в вооружение военизированных Сил безопасности Косово (СБК) и развитие собственного ВПК в случае победы на выборах его движения "Самоопределение". По его словам, до прихода к власти "Самоопределения" на оружие и боеприпасы в 2018-2020 годах было потрачено менее четырех миллионов евро, а за последние четыре года - более 430 миллионов евро. Он также в интервью западным СМИ говорил о необходимости возобновления переговоров с официальным Белградом, но конкретных шагов предпринято не было. Согласно последним результатам соцопросов крупнейшим конкурентом "Самоопределения" является Демократическая партия Косово (PDK), которая на февральских выборах получила 24 депутатских мандата. Партия сформирована бывшими полевыми командирами Освободительной армии Косово (ОАК), ее лидеры - косовский "экс-президент" Хашим Тачи, и два бывших спикера "парламента" Якуп Красничи и Кадри Весели сейчас находятся под судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях времен конфликта с властями Сербии 1998-1999 годов. В последнее время PDK, с учетом усилий спецсуда в Гааге, прошла обновление руководства, ее председателем стал бывший глава "Центробанка" Косово финансист Бедри Хамза, выступающий за национальные ценности, но и за либеральную экономическую политику, поддержку частного предпринимательства и более тесную связь с США. Третьим крупнейшим претендентом на формирование большинства и затем правительства является старейшая косовоалбанская партия "Демократический союз Косово" (LDK). Во главе умеренного еврореформистского движения стоит экономист и бывший министр инфраструктуры Люмир Абиджику, который возглавил партию после поражения на выборах 2021 года. Политсила в последнем созыве парламента имела 20 депутатских мест, традиционно ее поддерживает косовоалбанская интеллигенция и городское население. Нынешняя косовская "президент" Вьоса Османи также является выходцем из LDK, которую покинула из-за внутрипартийных разногласий в 2020 году. Предполагается, что именно эта политсила присоединиться к одному из лидеров выборной гонки и, таким образом, будет сформировано новое правящее большинство. КОСОВСКИЕ СЕРБЫ Как заявил в интервью РИА Новости посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, выборы в воскресенье вряд ли приведут к существенным изменениям в положении косовских сербов, особенно на севере края, и отношения к ним косовоалбанских властей в Приштине. Президент Сербии Александр Вучич в преддверии волеизъявления выразил надежду на победу крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" в населенных сербами районах и призвал голосовать за них на выборах в Косово и Метохии 28 декабря. "Сербский список", которому по итогам прошлых парламентских выборов 9 февраля принадлежит девять из десяти мандатов сербского нацменьшинства в "заксобрании" самопровозглашенного Косово, подчеркивает, что поддержка партии официальным Белградом даст продолжение инфраструктурным проектам и финансовой помощи сербам в Косово и Метохии. Президент Сербии Александр Вучич в октябре заявил о 702 безнаказанных нападениях на сербов в Косово и Метохии с прихода к власти нынешнего "премьера" Альбина Курти в 2021 году. Вучич перечислил и другие шаги властей в Приштине за 4,5 года: запрет на хождение сербского динара, экспроприация миллиона квадратных метров сербских земельных участков на севере края, насильственное упразднение сербских социальных учреждений, нарушение защищенных зон объектов СПЦ и их национализация, подрыв деятельности десятков частных предприятий сербов, давление инспекций и 14-месячное эмбарго на сербские товары, незаконное отчуждение миллиона евро из "Фонда для севера", основанного для развития муниципалитетов на севере Косово и Метохии. МИД Сербии сообщил в октябре, что за последние годы давление властей в Приштине вынудило более 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч. Представители "Сербского списка" 5 декабря вступили в должности депутатов представительных органов и мэров четырех муниципалитетов на севере края по итогам муниципальных выборов 12 октября и 9 ноября. Они возглавили Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северную Косовска-Митровицу впервые с 2022 года, когда вышли из органов власти под давлением косовоалбанской администрации в Приштине. Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север", так как он был сербом по национальности. ПОЗИЦИЯ ЗАПАДА "Президент" самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Брюсселе в середине декабря заявила о частичном снятии ограничительных мер ЕС в отношении косовоалбанских властей в Приштине и скорой полной отмене санкций и интенсификации процесса евроинтеграции Косово. ЕС ввел ограничительные меры против Приштины летом 2023 года после столкновений на севере края между населяющими его сербами и косовоалбанской полицией. Как сообщила тогда внешнеполитическая служба ЕС, речь идет о "приостановке визитов на высоком уровне, контактов и мероприятий, а также финансового сотрудничества с Косово", в том числе речь о финансировании различных программ в крае из IPA фондов ЕС на десятки миллионов евро. По ее словам, полная отмена ограничений произойдет скоро, как и продвижение по вопросу заявки на членство Косово в ЕС, поданной в декабре 2022 года и до сих пор не рассмотренной Советом ЕС. При этом страны Запада продолжают вооружать самопровозглашенную республику, власти которой многократно и открыто заявляли о своем стремлении вступить в НАТО и стараются участвовать во всех крупных учениях альянса. "Министр обороны" самопровозглашенного Косово Эйюп Мачедончи в конце декабря сообщил в соцсетях о получении партии противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 производства ФРГ для СБК. Он также анонсировал контракт на приобретение самоходных гаубиц HUMVEE Hawkeye 105mm Mobile Howitzer (MHS) в США и напомнил о подписанном договоре на поставку американских вертолетов Black Hawk. В начале ноября "Силы безопасности Косово" показали в соцсетях первые FPV-дроны косовоалбанского производства Skifteri "Ястреб". В официальном аккаунте СБК соцсети Х в опубликованы фотографии дронов-камикадзе Skifteri FPV 10 и Skifteri FPV 5 грузоподъемностью 3,5 и 2,5 килограмма. БПЛА в городе Гнилане на востоке Косово разрабатывают компании Future Minds Academy и MIGA SkyShield MAR. "Премьер" самопровозглашенной республики Альбин Курти объявил 8 октября, что Приштина получила из Турции тысячи боевых дронов-камикадзе Skydagger RTF-15, поставка которых планировалась на январь 2026 года, но произошла на три месяца раньше. Начальник генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович в тот же день выразил протест командующему контингентом НАТО в Косово (KFOR) турецкому генерал-майору Озкану Улуташу из-за поставки косовоалбанским властям дронов-камикадзе Турцией. Самопровозглашенная республика Косово в начале сентября получила по контракту из США малые разведывательные БПЛА AeroVironment RQ-20 Puma. В середине августа военизированные СБК получили по контракту из США 50 бронетранспортеров M1117. Президент Сербии Александр Вучич заявлял ранее, что США, ФРГ и Турция активно вооружают военизированные СБК. Согласно его данным, СБК к 2027 году должны быть оснащены 360 единицами бронетехники, вертолетами, ПТУР, самоходными минометами, гаубицами, ударными и разведывательными беспилотниками и дронами-камикадзе, "поставляемыми США, Германией и Турцией". В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

