"Положили конец". На Западе сообщили о крахе позиций Зеленского
MP: коррупционный скандал закрыл путь помощи Украине со стороны США
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Коррупционный скандал фактически прекратил военную поддержку Украины со стороны США, пишет Mysl Polska.
"Обыски в офисе Ермака, которые предшествовали его отставке, фактически положили конец дальнейшей помощи США Владимиру Зеленскому и заставили его, а также поддерживающий его Европейский союз, всерьез рассмотреть мирный план Дональда Трампа", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что европейские элиты долгое время пытались игнорировать проблему либо замалчивать ее, однако вскоре стало ясно, что у Белого дома имеются неопровержимые доказательства коррупции на Украине. После этого сторонники саботажа мирного процесса осознали, что соглашение может быть заключено без их участия.
"Поэтому самопровозглашенные европейские лидеры — Макрон, Стармер и Мерц, известные как "европейская тройка" — в панике принялись предпринимать квазимирные шаги: разрабатывать собственный план, одновременно продолжая военную и финансовую поддержку проигрывающей Украины", — подытожил автор.
Коррупционный скандал на Украине
В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кош
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.