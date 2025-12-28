Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Положили конец". На Западе сообщили о крахе позиций Зеленского - 28.12.2025
"Положили конец". На Западе сообщили о крахе позиций Зеленского
"Положили конец". На Западе сообщили о крахе позиций Зеленского - 28.12.2025, ПРАЙМ
"Положили конец". На Западе сообщили о крахе позиций Зеленского
Коррупционный скандал фактически прекратил военную поддержку Украины со стороны США, пишет Mysl Polska. | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T23:12+0300
2025-12-28T23:12+0300
в мире
украина
сша
запад
дональд трамп
владимир зеленский
энергоатом
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552804_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4f8192cda506d8bd22910c402641005f.jpg
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Коррупционный скандал фактически прекратил военную поддержку Украины со стороны США, пишет Mysl Polska."Обыски в офисе Ермака, которые предшествовали его отставке, фактически положили конец дальнейшей помощи США Владимиру Зеленскому и заставили его, а также поддерживающий его Европейский союз, всерьез рассмотреть мирный план Дональда Трампа", — говорится в публикации.Издание отмечает, что европейские элиты долгое время пытались игнорировать проблему либо замалчивать ее, однако вскоре стало ясно, что у Белого дома имеются неопровержимые доказательства коррупции на Украине. После этого сторонники саботажа мирного процесса осознали, что соглашение может быть заключено без их участия."Поэтому самопровозглашенные европейские лидеры — Макрон, Стармер и Мерц, известные как "европейская тройка" — в панике принялись предпринимать квазимирные шаги: разрабатывать собственный план, одновременно продолжая военную и финансовую поддержку проигрывающей Украины", — подытожил автор.Коррупционный скандал на УкраинеВ начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошПозднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
украина
сша
запад
в мире, украина, сша, запад, дональд трамп, владимир зеленский, энергоатом, набу
В мире, УКРАИНА, США, ЗАПАД, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Энергоатом, НАБУ
"Положили конец". На Западе сообщили о крахе позиций Зеленского

MP: коррупционный скандал закрыл путь помощи Украине со стороны США

© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Коррупционный скандал фактически прекратил военную поддержку Украины со стороны США, пишет Mysl Polska.
"Обыски в офисе Ермака, которые предшествовали его отставке, фактически положили конец дальнейшей помощи США Владимиру Зеленскому и заставили его, а также поддерживающий его Европейский союз, всерьез рассмотреть мирный план Дональда Трампа", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Скандальное заявление Зеленского встревожило Запад
23:08
Издание отмечает, что европейские элиты долгое время пытались игнорировать проблему либо замалчивать ее, однако вскоре стало ясно, что у Белого дома имеются неопровержимые доказательства коррупции на Украине. После этого сторонники саботажа мирного процесса осознали, что соглашение может быть заключено без их участия.
"Поэтому самопровозглашенные европейские лидеры — Макрон, Стармер и Мерц, известные как "европейская тройка" — в панике принялись предпринимать квазимирные шаги: разрабатывать собственный план, одновременно продолжая военную и финансовую поддержку проигрывающей Украины", — подытожил автор.

Коррупционный скандал на Украине

В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кош
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
На Западе предупредили Зеленского о разочаровании Трампа
В миреУКРАИНАСШАЗАПАДДональд ТрампВладимир ЗеленскийЭнергоатомНАБУ
 
 
