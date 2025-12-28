https://1prime.ru/20251228/krakh-866008845.html

"Положили конец". На Западе сообщили о крахе позиций Зеленского

Коррупционный скандал фактически прекратил военную поддержку Украины со стороны США, пишет Mysl Polska. | 28.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Коррупционный скандал фактически прекратил военную поддержку Украины со стороны США, пишет Mysl Polska."Обыски в офисе Ермака, которые предшествовали его отставке, фактически положили конец дальнейшей помощи США Владимиру Зеленскому и заставили его, а также поддерживающий его Европейский союз, всерьез рассмотреть мирный план Дональда Трампа", — говорится в публикации.Издание отмечает, что европейские элиты долгое время пытались игнорировать проблему либо замалчивать ее, однако вскоре стало ясно, что у Белого дома имеются неопровержимые доказательства коррупции на Украине. После этого сторонники саботажа мирного процесса осознали, что соглашение может быть заключено без их участия."Поэтому самопровозглашенные европейские лидеры — Макрон, Стармер и Мерц, известные как "европейская тройка" — в панике принялись предпринимать квазимирные шаги: разрабатывать собственный план, одновременно продолжая военную и финансовую поддержку проигрывающей Украины", — подытожил автор.Коррупционный скандал на УкраинеВ начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошПозднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.

