https://1prime.ru/20251228/krasnodar-865992243.html

В аэропорту Краснодара задержали более 25 рейсов

В аэропорту Краснодара задержали более 25 рейсов - 28.12.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Краснодара задержали более 25 рейсов

Двенадцать рейсов на вылет и 14 на прилет задерживается в аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло авиагавани. | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T11:11+0300

2025-12-28T11:11+0300

2025-12-28T11:11+0300

краснодар

москва

аэропорт внуково

аэропорт шереметьево

воздушный транспорт

пассажирские авиаперевозки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/19/862784040_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_73b47694cf42b5066ca59d94f28cc8bd.jpg

КРАСНОДАР, 28 дек - ПРАЙМ. Двенадцать рейсов на вылет и 14 на прилет задерживается в аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло авиагавани. Согласно данным онлайн-табло, по состоянию на 10.45 мск в аэропорту Краснодара задерживаются 12 рейсов на вылет, в том числе 4 - в аэропорты Москвы, и 14 на прилет, в том числе 4 - из Москвы. Отмененных рейсов, согласно табло, нет. В ночь на 28 декабря около 270 рейсов было задержано на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" на фоне время действия ограничений, на запасные аэродромы ушло 69 самолетов, отменено 42 рейса. Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в субботу во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи. Воздушные гавани сообщали, что ситуация в терминалах оставалась спокойной.

https://1prime.ru/20251228/aviareysy-865991791.html

краснодар

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

краснодар, москва, аэропорт внуково, аэропорт шереметьево, воздушный транспорт, пассажирские авиаперевозки