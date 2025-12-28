Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Краснодара задержали более 25 рейсов - 28.12.2025
В аэропорту Краснодара задержали более 25 рейсов
В аэропорту Краснодара задержали более 25 рейсов - 28.12.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Краснодара задержали более 25 рейсов
Двенадцать рейсов на вылет и 14 на прилет задерживается в аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло авиагавани. | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T11:11+0300
2025-12-28T11:11+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/19/862784040_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_73b47694cf42b5066ca59d94f28cc8bd.jpg
КРАСНОДАР, 28 дек - ПРАЙМ. Двенадцать рейсов на вылет и 14 на прилет задерживается в аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло авиагавани. Согласно данным онлайн-табло, по состоянию на 10.45 мск в аэропорту Краснодара задерживаются 12 рейсов на вылет, в том числе 4 - в аэропорты Москвы, и 14 на прилет, в том числе 4 - из Москвы. Отмененных рейсов, согласно табло, нет. В ночь на 28 декабря около 270 рейсов было задержано на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" на фоне время действия ограничений, на запасные аэродромы ушло 69 самолетов, отменено 42 рейса. Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в субботу во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи. Воздушные гавани сообщали, что ситуация в терминалах оставалась спокойной.
11:11 28.12.2025
 
В аэропорту Краснодара задержали более 25 рейсов

В аэропорту Краснодара задержали 12 рейсов на вылет и 14 на прилет

© РИА Новости . Виталий Тимкив
Здание терминала международного аэропорта Краснодара
Здание терминала международного аэропорта Краснодара. Архивное фото
Здание терминала международного аэропорта Краснодара. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
КРАСНОДАР, 28 дек - ПРАЙМ. Двенадцать рейсов на вылет и 14 на прилет задерживается в аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло авиагавани.
Согласно данным онлайн-табло, по состоянию на 10.45 мск в аэропорту Краснодара задерживаются 12 рейсов на вылет, в том числе 4 - в аэропорты Москвы, и 14 на прилет, в том числе 4 - из Москвы. Отмененных рейсов, согласно табло, нет.
В ночь на 28 декабря около 270 рейсов было задержано на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" на фоне время действия ограничений, на запасные аэродромы ушло 69 самолетов, отменено 42 рейса.
Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в субботу во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи.
Воздушные гавани сообщали, что ситуация в терминалах оставалась спокойной.
"Аэрофлот" рассказал о восстановлении сообщения после снятия ограничений
Заголовок открываемого материала