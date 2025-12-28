https://1prime.ru/20251228/krym-866004863.html

"Крымэнерго" получило 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Компании "Крымэнерго" выделено почти 2,3 миллиарда рублей на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства в 2025 году, сказано в распоряжении правительства РФ. "В соответствии с частью 8 статьи 21 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" акционерное общество "Крымэнерго" вправе в 2025 году использовать средства, полученные в качестве взноса в уставный капитал, предусмотренные Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", в размере 2289744,9 тысячи рублей в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя", - сказано в документе. Также Минэнерго России поручено осуществить контроль за использованием средств, а также совместно с Росимуществом и АО "Крыменерго" обеспечить внесение соответствующих изменений в заключенные договоры. "Крымэнерго" обслуживает 36,1 тысячи километров линий электропередачи, является гарантирующим поставщиком, обеспечивает электроэнергией 965 536 бытовых потребителей и 31 552 потребителей - юридических лиц.

