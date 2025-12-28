https://1prime.ru/20251228/lekarstva-865998841.html

Путин подписал закон об обращении лекарств, произведенных в новых регионах

Путин подписал закон об обращении лекарств, произведенных в новых регионах

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2028 года особенностей обращения в новых регионах РФ произведенных в них лекарств, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом, в частности, продлеваются сроки обращения лекарственных средств, произведенных на территориях воссоединенных субъектов. До 1 января 2028 года определяется срок организации и оказания медицинской помощи без учета клинических рекомендаций в медицинских организациях, расположенных на территориях воссоединенных субъектов. Кроме того, регламентируется, что документы, на основании которых осуществляется допуск к медицинской и фармакологической деятельности, будут действовать до 1 января 2027 года. Срок прохождения аккредитации работников также продлевается до 1 января 2027 года. Законом также продлевается на 2026-2027 годы срок действия положения о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи, не включенной в ОМС, а также медицинской помощи гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые проживают на территориях воссоединенных субъектов и не являются застрахованными по обязательному медицинскому страхованию. Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.

