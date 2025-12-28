Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Картина, которую подарил Путину Лукашенко, изображает главный собор Валаамского монастыря - 28.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251228/lukashenko-865986015.html
Картина, которую подарил Путину Лукашенко, изображает главный собор Валаамского монастыря
Картина, которую подарил Путину Лукашенко, изображает главный собор Валаамского монастыря - 28.12.2025, ПРАЙМ
Картина, которую подарил Путину Лукашенко, изображает главный собор Валаамского монастыря
На картине, которую подарил Владимиру Путину президент Белоруссии Александр Лукашенко, изображен главный, Спасо-Преображенский, собор Валаамского монастыря,... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T04:19+0300
2025-12-28T04:19+0300
общество
россия
белоруссия
финляндия
карелия
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865986015.jpg?1766884775
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. На картине, которую подарил Владимиру Путину президент Белоруссии Александр Лукашенко, изображен главный, Спасо-Преображенский, собор Валаамского монастыря, рассказал РИА Новости пресс-секретарь обители Михаил Шишков. Ранее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину картину. В октябре Эйсмонт рассказывала телеканалу "Беларусь 1", что Лукашенко планирует передать российскому президенту подарок на его день рождения - картину с пейзажами Валаама. Позже близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал фотографию картины. "Судя по кадрам, которые были в СМИ, на той картине на заднем плане изображен главный, Спасо-Преображенский, собор монастыря", - сказал РИА Новости Михаил Шишков. Лукашенко 1-3 августа посетил Россию с рабочим визитом. Президенты Белоруссии и России провели встречу на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии. Они посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Затем вместе ответили на вопросы журналистов. Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории Швеции, России и независимой Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР, незадолго до этого монахи были эвакуированы вглубь Финляндии, где основали Нововалаамский монастырь. В опустевших монастырских зданиях в разное время размещались школа боцманов и юнг, дом для инвалидов. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года наместник монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба, где расположен Спасо-Преображенский собор, и 17 скитов. В год обитель посещают более ста тысяч туристов и паломников.
белоруссия
финляндия
карелия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, белоруссия, финляндия, карелия, александр лукашенко, владимир путин
Общество , РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Карелия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
04:19 28.12.2025
 

Картина, которую подарил Путину Лукашенко, изображает главный собор Валаамского монастыря

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. На картине, которую подарил Владимиру Путину президент Белоруссии Александр Лукашенко, изображен главный, Спасо-Преображенский, собор Валаамского монастыря, рассказал РИА Новости пресс-секретарь обители Михаил Шишков.
Ранее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину картину. В октябре Эйсмонт рассказывала телеканалу "Беларусь 1", что Лукашенко планирует передать российскому президенту подарок на его день рождения - картину с пейзажами Валаама. Позже близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал фотографию картины.
"Судя по кадрам, которые были в СМИ, на той картине на заднем плане изображен главный, Спасо-Преображенский, собор монастыря", - сказал РИА Новости Михаил Шишков.
Лукашенко 1-3 августа посетил Россию с рабочим визитом. Президенты Белоруссии и России провели встречу на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии. Они посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Затем вместе ответили на вопросы журналистов.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории Швеции, России и независимой Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР, незадолго до этого монахи были эвакуированы вглубь Финляндии, где основали Нововалаамский монастырь. В опустевших монастырских зданиях в разное время размещались школа боцманов и юнг, дом для инвалидов.
Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года наместник монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба, где расположен Спасо-Преображенский собор, и 17 скитов. В год обитель посещают более ста тысяч туристов и паломников.
 
ОбществоРОССИЯБЕЛОРУССИЯФИНЛЯНДИЯКарелияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала