Картина, которую подарил Путину Лукашенко, изображает главный собор Валаамского монастыря

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. На картине, которую подарил Владимиру Путину президент Белоруссии Александр Лукашенко, изображен главный, Спасо-Преображенский, собор Валаамского монастыря, рассказал РИА Новости пресс-секретарь обители Михаил Шишков. Ранее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину картину. В октябре Эйсмонт рассказывала телеканалу "Беларусь 1", что Лукашенко планирует передать российскому президенту подарок на его день рождения - картину с пейзажами Валаама. Позже близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал фотографию картины. "Судя по кадрам, которые были в СМИ, на той картине на заднем плане изображен главный, Спасо-Преображенский, собор монастыря", - сказал РИА Новости Михаил Шишков. Лукашенко 1-3 августа посетил Россию с рабочим визитом. Президенты Белоруссии и России провели встречу на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии. Они посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Затем вместе ответили на вопросы журналистов. Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории Швеции, России и независимой Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР, незадолго до этого монахи были эвакуированы вглубь Финляндии, где основали Нововалаамский монастырь. В опустевших монастырских зданиях в разное время размещались школа боцманов и юнг, дом для инвалидов. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года наместник монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба, где расположен Спасо-Преображенский собор, и 17 скитов. В год обитель посещают более ста тысяч туристов и паломников.

