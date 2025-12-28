Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Магадана возобновил работу - 28.12.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Магадана возобновил работу
Аэропорт Магадана в воскресенье вечером возобновил работу после метели, власти организовали доставку пассажиров, сообщил руководитель Центра управления регионом | 28.12.2025, ПРАЙМ
МАГАДАН, 28 дек - ПРАЙМ. Аэропорт Магадана в воскресенье вечером возобновил работу после метели, власти организовали доставку пассажиров, сообщил руководитель Центра управления регионом Магаданской области Павел Береговой. Аэропорт Магадана в субботу закрыли из-за метели и снегопада. В Магадане объявлен режим ЧС из-за большого количества снега. С начала месяца выпало больше трех месячных норм осадков. В регион пришел очередной, уже шестой с начала декабря снежный циклон. Дорожники закрыли для проезда три региональные трассы в Магаданской области. Колымские метеорологи предупредили о лавинной опасности в окрестностях Магадана и в двух округах региона "В связи с изменениями режима работы аэропорта из-за погодных условий достигнута договорённость с перевозчиком о введении дополнительных автобусных рейсов в воздушную гавань Колымы в вечернее и ночное время… Также сегодня будет выделен микроавтобус на 20 посадочных мест, который в ночные часы сможет перевести пассажиров из аэропорта в Магадан. Мы прилагаем все усилия, чтобы горожане и гости столицы региона с комфортом добрались до областного центра", - написал Береговой в своем Telegram-канале. Он добавил, что пассажиров, которые не смогут добраться до поселков, дороги в которые закрыты, поселят в пунктах временного размещения.
ПРАЙМ
15:31 28.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Субботин | Перейти в медиабанкМагадан
Магадан. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
МАГАДАН, 28 дек - ПРАЙМ. Аэропорт Магадана в воскресенье вечером возобновил работу после метели, власти организовали доставку пассажиров, сообщил руководитель Центра управления регионом Магаданской области Павел Береговой.
Аэропорт Магадана в субботу закрыли из-за метели и снегопада. В Магадане объявлен режим ЧС из-за большого количества снега. С начала месяца выпало больше трех месячных норм осадков. В регион пришел очередной, уже шестой с начала декабря снежный циклон. Дорожники закрыли для проезда три региональные трассы в Магаданской области. Колымские метеорологи предупредили о лавинной опасности в окрестностях Магадана и в двух округах региона
"В связи с изменениями режима работы аэропорта из-за погодных условий достигнута договорённость с перевозчиком о введении дополнительных автобусных рейсов в воздушную гавань Колымы в вечернее и ночное время… Также сегодня будет выделен микроавтобус на 20 посадочных мест, который в ночные часы сможет перевести пассажиров из аэропорта в Магадан. Мы прилагаем все усилия, чтобы горожане и гости столицы региона с комфортом добрались до областного центра", - написал Береговой в своем Telegram-канале.
Он добавил, что пассажиров, которые не смогут добраться до поселков, дороги в которые закрыты, поселят в пунктах временного размещения.
 
