Транскавказская магистраль в Северной Осетии закрыли для большегрузов

2025-12-28T20:42+0300

2025-12-28T20:42+0300

2025-12-28T20:42+0300

происшествия

бизнес

россия

северная осетия

южная осетия

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/82938/49/829384994_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_e5d0b0f2fc1184a4b13ec60215b794f3.jpg

ПЯТИГОРСК, 28 дек – ПРАЙМ. Движение большегрузного транспорта приостановлено на приграничном участке Транскавказской автомагистрали (ТрансКАМ) в Северной Осетии, сообщает республиканский главк МЧС России. "В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 18.00 28 декабря 2025 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении. Транскавказская автомагистраль Алагир - Цхинвал является единственной автомобильной дорогой, соединяющей Россию с Южной Осетией. Дорога была официально принята в эксплуатацию в конце 1986 года. На всем своем протяжении ТрансКАМ проходит по десяти ущельям, а до границы с Южной Осетией пересекает четыре хребта — Лесистый, Скалистый, Боковой и Главный Кавказский. Трасса регулярно подвергается ударам стихии: в межсезонье наибольшую опасность представляют сели и камнепады, зимой - снежные лавины. Наиболее сложным считается 28-километровый участок от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля - здесь расположено более 230 лавинных очагов, из которых свыше 170 угрожают автотранспорту и могут создавать лавинные завалы на дороге.

