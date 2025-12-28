Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПЯТИГОРСК, 28 дек – ПРАЙМ. Движение большегрузного транспорта приостановлено на приграничном участке Транскавказской автомагистрали (ТрансКАМ) в Северной Осетии, сообщает республиканский главк МЧС России. "В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 18.00 28 декабря 2025 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении. Транскавказская автомагистраль Алагир - Цхинвал является единственной автомобильной дорогой, соединяющей Россию с Южной Осетией. Дорога была официально принята в эксплуатацию в конце 1986 года. На всем своем протяжении ТрансКАМ проходит по десяти ущельям, а до границы с Южной Осетией пересекает четыре хребта — Лесистый, Скалистый, Боковой и Главный Кавказский. Трасса регулярно подвергается ударам стихии: в межсезонье наибольшую опасность представляют сели и камнепады, зимой - снежные лавины. Наиболее сложным считается 28-километровый участок от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля - здесь расположено более 230 лавинных очагов, из которых свыше 170 угрожают автотранспорту и могут создавать лавинные завалы на дороге.
Транскавказская магистраль в Северной Осетии закрыли для большегрузов

МЧС: транскавказская магистраль в Северной Осетии закрыта для большегрузов

ПЯТИГОРСК, 28 дек – ПРАЙМ. Движение большегрузного транспорта приостановлено на приграничном участке Транскавказской автомагистрали (ТрансКАМ) в Северной Осетии, сообщает республиканский главк МЧС России.
"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 18.00 28 декабря 2025 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
Транскавказская автомагистраль Алагир - Цхинвал является единственной автомобильной дорогой, соединяющей Россию с Южной Осетией. Дорога была официально принята в эксплуатацию в конце 1986 года. На всем своем протяжении ТрансКАМ проходит по десяти ущельям, а до границы с Южной Осетией пересекает четыре хребта — Лесистый, Скалистый, Боковой и Главный Кавказский. Трасса регулярно подвергается ударам стихии: в межсезонье наибольшую опасность представляют сели и камнепады, зимой - снежные лавины. Наиболее сложным считается 28-километровый участок от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля - здесь расположено более 230 лавинных очагов, из которых свыше 170 угрожают автотранспорту и могут создавать лавинные завалы на дороге.
Путин отметил внедрение в работу МЧС программ с элементами искусственного интеллекта
Вчера, 00:16
 
Заголовок открываемого материала