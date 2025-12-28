Собянин рассказал, где в Москве появятся новые станции метро

https://1prime.ru/20251228/metro-866006173.html
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Новые станции метро появятся примерно в десяти районах Москвы, в том числе на проспекте Мира и в Печатниках, в ближайшие пять лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В ближайшие пять лет мы видим, что порядка десяти районов Москвы получат новые станции метрополитена. Это Бирюлево Восточное, Западное, это и дополнительные станции в Ярославском районе, на проспекте Мира, в Гольяново появится еще одна станция, Рублево-Архангельское направление", - сказал Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на канале "Россия 1". Он напомнил, что ожидается продление Филевской линии в Можайский район, метро придет и в Сколково. Также идет продление Троицкой линии до самого Троицка. В Печатниках также появится новая станция, добавил мэр.
