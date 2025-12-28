Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ocean Infinity получит $70 миллионов за поиск обломков MH370 - 28.12.2025
2025-12-28T06:32+0300
2025-12-28T06:32+0300
мировая экономика
пекин
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Британо-американская компания Ocean Infinity получит от властей Малайзии 70 миллионов долларов только в случае обнаружения значительных обломков пропавшего пассажирского самолёта рейса MH370 у берегов Австралии, в противном случае компания не получит ни цента, следует из официальных документов властей Малайзии, с которыми ознакомилось РИА Новости. По условиям контракта "no find, no fee" ("не нашли - не платим"), подписанного в марте 2025 года, оплата строго обусловлена успехом. Поиск пройдёт в новой приоритетной зоне площадью 15 тысяч квадратных километров у берегов Западной Австралии, вдоль так называемой "7-й дуги" - линии, рассчитанной по спутниковым данным. Операции продлятся 55 дней с перерывами в летний сезон Южного полушария для благоприятной погоды. Ранее в марте-апреле 2025 года компания уже провела пробную фазу, но остановилась из-за штормов. Ocean Infinity уже пыталась найти MH370 в 2018 году - безрезультатно. Это третья попытка компании. Ожидается, что активная фаза поисковой операции начнётся 30 декабря. В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены.
мировая экономика, пекин
Мировая экономика, Пекин
06:32 28.12.2025
 
Ocean Infinity получит $70 миллионов за поиск обломков MH370

Ocean Infinity получит $70 миллионов только при обнаружении обломков MH370

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Британо-американская компания Ocean Infinity получит от властей Малайзии 70 миллионов долларов только в случае обнаружения значительных обломков пропавшего пассажирского самолёта рейса MH370 у берегов Австралии, в противном случае компания не получит ни цента, следует из официальных документов властей Малайзии, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По условиям контракта "no find, no fee" ("не нашли - не платим"), подписанного в марте 2025 года, оплата строго обусловлена успехом. Поиск пройдёт в новой приоритетной зоне площадью 15 тысяч квадратных километров у берегов Западной Австралии, вдоль так называемой "7-й дуги" - линии, рассчитанной по спутниковым данным.
Операции продлятся 55 дней с перерывами в летний сезон Южного полушария для благоприятной погоды.
Ранее в марте-апреле 2025 года компания уже провела пробную фазу, но остановилась из-за штормов. Ocean Infinity уже пыталась найти MH370 в 2018 году - безрезультатно. Это третья попытка компании.
Ожидается, что активная фаза поисковой операции начнётся 30 декабря.
В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены.
 
