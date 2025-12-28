Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы последствия расширения списка признаков мошенничества - 28.12.2025
Названы последствия расширения списка признаков мошенничества
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ существенно расширил список признаков, указывающих на потенциальные мошеннические операции, к каким последствиям это приведет, выяснило РИА Новости, опросив аналитические центры. Ранее в декабре ЦБ РФ рассказал о расширении признаков мошеннических переводов с 1 января 2026 года, среди которых: перевод через Систему быстрых платежей (СБП) сумм от 200 тысяч рублей с собственного счета в одном банке на счет другого банка с дальнейшим перечислением этих денег третьему лицу в течение суток; попытка внесения наличных на счет человека с использованием цифровой карты через банкомат. Признаками мошеннических переводов также будут считаться смена номера телефона для авторизации в банковских онлайн-сервисах или на "Госуслугах" менее чем за 48 часов до осуществления перевода; использование клиентом нетипичного для него программного обеспечения или провайдера связи при подключении к онлайн-банкингу и совпадение информации о получателе цифрового рубля с данными, указанными в реестре переводов без согласия клиента. Старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Павел Жолобов считает, что это скажется на издержках банков. "Наиболее затратным для банков станет выстраивание каналов оперативной передачи информации от операторов связи, владельцев мессенджеров, владельцев вэб-сайтов о выявлении ими фактов нетипичных телефонных переговоров, увеличения числа сообщений и нехарактерном трафике", - пояснил он. Руководитель практики по операционной эффективности и цифровизации бизнеса, партнер 5D Consulting Павел Андрианов отметил, что в этом году регулятор заметно усилил акцент именно на кибербезопасности, и "расширение перечня признаков подозрительных операций хорошо это иллюстрирует", сказал он. По его мнению, причина такого расширения вполне очевидна - мошенничество все глубже уходит в плоскость киберугроз и социальной инженерии, где граница между технической атакой и психологическим давлением почти стерлась. "Фактически банки все чаще должны реагировать не на сам перевод, а на цифровую "предысторию", которая ему предшествует", - пояснил он. Для банков это означает серьезное усложнение архитектуры безопасности - кибербезопасность перестает быть отдельной функцией и становится частью повседневных операций: от платежей до клиентского сервиса. "Это требует инвестиций... Операционные расходы в этой части действительно растут, и это осознанная цена за снижение системных рисков", - разъяснил Андрианов. "Для клиентов последствия будут ощущаться прежде всего в виде более строгих проверок и дополнительных шагов подтверждения", - сказал он, добавив, что в контексте киберугроз такой подход выглядит оправданным. Директор по правовым вопросам и комплаенс "Сравни" Юлия Суворова добавила, что особенно значимыми признаками подозрительных операций представляются усиление контроля за переводами на криптовалютные биржи, операциями с использованием удаленных каналов доступа и платежами в пользу иностранных онлайн-сервисов. "Мошенничество стало настоящим бедствием, требуя адекватного регуляторного ответа", - подытожила она.
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ существенно расширил список признаков, указывающих на потенциальные мошеннические операции, к каким последствиям это приведет, выяснило РИА Новости, опросив аналитические центры.
Ранее в декабре ЦБ РФ рассказал о расширении признаков мошеннических переводов с 1 января 2026 года, среди которых: перевод через Систему быстрых платежей (СБП) сумм от 200 тысяч рублей с собственного счета в одном банке на счет другого банка с дальнейшим перечислением этих денег третьему лицу в течение суток; попытка внесения наличных на счет человека с использованием цифровой карты через банкомат.
Признаками мошеннических переводов также будут считаться смена номера телефона для авторизации в банковских онлайн-сервисах или на "Госуслугах" менее чем за 48 часов до осуществления перевода; использование клиентом нетипичного для него программного обеспечения или провайдера связи при подключении к онлайн-банкингу и совпадение информации о получателе цифрового рубля с данными, указанными в реестре переводов без согласия клиента.
Старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Павел Жолобов считает, что это скажется на издержках банков.
"Наиболее затратным для банков станет выстраивание каналов оперативной передачи информации от операторов связи, владельцев мессенджеров, владельцев вэб-сайтов о выявлении ими фактов нетипичных телефонных переговоров, увеличения числа сообщений и нехарактерном трафике", - пояснил он.
Руководитель практики по операционной эффективности и цифровизации бизнеса, партнер 5D Consulting Павел Андрианов отметил, что в этом году регулятор заметно усилил акцент именно на кибербезопасности, и "расширение перечня признаков подозрительных операций хорошо это иллюстрирует", сказал он.
По его мнению, причина такого расширения вполне очевидна - мошенничество все глубже уходит в плоскость киберугроз и социальной инженерии, где граница между технической атакой и психологическим давлением почти стерлась. "Фактически банки все чаще должны реагировать не на сам перевод, а на цифровую "предысторию", которая ему предшествует", - пояснил он.
Для банков это означает серьезное усложнение архитектуры безопасности - кибербезопасность перестает быть отдельной функцией и становится частью повседневных операций: от платежей до клиентского сервиса. "Это требует инвестиций... Операционные расходы в этой части действительно растут, и это осознанная цена за снижение системных рисков", - разъяснил Андрианов.
"Для клиентов последствия будут ощущаться прежде всего в виде более строгих проверок и дополнительных шагов подтверждения", - сказал он, добавив, что в контексте киберугроз такой подход выглядит оправданным.
Директор по правовым вопросам и комплаенс "Сравни" Юлия Суворова добавила, что особенно значимыми признаками подозрительных операций представляются усиление контроля за переводами на криптовалютные биржи, операциями с использованием удаленных каналов доступа и платежами в пользу иностранных онлайн-сервисов.
"Мошенничество стало настоящим бедствием, требуя адекватного регуляторного ответа", - подытожила она.
