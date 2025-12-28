Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Больше всего банковских офисов закрылось в Краснодарском крае - 28.12.2025, ПРАЙМ
Больше всего банковских офисов закрылось в Краснодарском крае
Больше всего банковских офисов закрылось в Краснодарском крае - 28.12.2025, ПРАЙМ
Больше всего банковских офисов закрылось в Краснодарском крае
Больше всего банковских офисов за этот год закрылось в Краснодарском крае - 99 и в Республике Крым - 88, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ РФ. | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T07:47+0300
2025-12-28T07:47+0300
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Больше всего банковских офисов за этот год закрылось в Краснодарском крае - 99 и в Республике Крым - 88, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ РФ. Согласно информации Банка России, по состоянию на начало декабря текущего года в России насчитывается 22 530 отделений кредитных организаций. При этом их количество выросло лишь в 10 регионах. В топ-10 регионов по количеству закрытых банковских офисов, помимо Краснодарского края и Крыма, вошли Оренбургская область (-65 офисов) и Санкт-Петербург (-65 офисов). В Башкирии закрылось 63 офиса, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 59, в Татарстане - 57. Замыкают рейтинг Воронежская область, в которой за этот год закрылось 50 офисов, Волгоградская область (-49 офисов) и Пермский край (-48 офисов).
07:47 28.12.2025
 
Больше всего банковских офисов закрылось в Краснодарском крае

ЦБ: больше всего банковских офисов закрылось в Краснодарском крае и Крыму

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Больше всего банковских офисов за этот год закрылось в Краснодарском крае - 99 и в Республике Крым - 88, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ РФ.
Согласно информации Банка России, по состоянию на начало декабря текущего года в России насчитывается 22 530 отделений кредитных организаций. При этом их количество выросло лишь в 10 регионах.
В топ-10 регионов по количеству закрытых банковских офисов, помимо Краснодарского края и Крыма, вошли Оренбургская область (-65 офисов) и Санкт-Петербург (-65 офисов).
В Башкирии закрылось 63 офиса, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 59, в Татарстане - 57. Замыкают рейтинг Воронежская область, в которой за этот год закрылось 50 офисов, Волгоградская область (-49 офисов) и Пермский край (-48 офисов).
 
ФинансыБанкиРОССИЯКраснодарский крайРФКРЫМбанк РоссияБанк России
 
 
