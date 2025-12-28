https://1prime.ru/20251228/ofshor-866003180.html

Власти продлили на 2026 год упрощенную перерегистрацию в "русских офшорах"

Власти продлили на 2026 год упрощенную перерегистрацию в "русских офшорах" - 28.12.2025, ПРАЙМ

Власти продлили на 2026 год упрощенную перерегистрацию в "русских офшорах"

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год упрощенную процедуру редомициляции иностранных компаний в специальных административных... | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T18:06+0300

2025-12-28T18:06+0300

2025-12-28T18:06+0300

политика

бизнес

россия

остров русский

рф

владимир путин

приморский край

минпромторг

ростех

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/76325/11/763251165_0:228:2432:1596_1920x0_80_0_0_eb8272336cfb7339a67a583d7f575026.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год упрощенную процедуру редомициляции иностранных компаний в специальных административных районах РФ (САР), а также позволяющий владельцам корпоративных облигаций, номинированных в "недружественных" валютах, заместить их рублевыми бумагами. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. САРы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов для создания условий и механизмов возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Специальные административные районы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). Закон также предоставляет право российским эмитентам до конца 2026 года обменять находящиеся в обращении облигации, номинированные в валютах недружественных государств, на облигации в рублях. Как пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, эти меры призваны стимулировать инвестиционную деятельность за счет снижения санкционных рисков для инвесторов, предоставления им возможности выхода из активов, связанных с "токсичными" валютами, роста ликвидности рынка облигаций и сокращения нагрузки на банковский капитал. Кроме того, по обращению госкорпорации "Ростех" в закон включены положения, направленные на исполнение указания президента РФ об обеспечении долгосрочных гарантий реализации соглашения о государственно-частном партнерстве по развитию системы цифровой маркировки товаров и лекарственных средств. Это соглашение заключено между Минпромторгом России и оператором этой системы - ООО "Оператор-ЦРПТ". Эти положения направлены на повышение стабильности и прозрачности экономического оборота, снижение доли контрафактной продукции и рост таможенных платежей, сохранение доли участия государства в этом операторе и неизменность условий оплаты услуг по предоставлению кодов маркировки для бизнеса, пояснял Гаврилов. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

https://1prime.ru/20251228/svyaz-866000697.html

остров русский

рф

приморский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, остров русский, рф, владимир путин, приморский край, минпромторг, ростех, госдума