https://1prime.ru/20251228/ofshor-866003180.html
Власти продлили на 2026 год упрощенную перерегистрацию в "русских офшорах"
Власти продлили на 2026 год упрощенную перерегистрацию в "русских офшорах" - 28.12.2025, ПРАЙМ
Власти продлили на 2026 год упрощенную перерегистрацию в "русских офшорах"
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год упрощенную процедуру редомициляции иностранных компаний в специальных административных... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T18:06+0300
2025-12-28T18:06+0300
2025-12-28T18:06+0300
политика
бизнес
россия
остров русский
рф
владимир путин
приморский край
минпромторг
ростех
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/76325/11/763251165_0:228:2432:1596_1920x0_80_0_0_eb8272336cfb7339a67a583d7f575026.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год упрощенную процедуру редомициляции иностранных компаний в специальных административных районах РФ (САР), а также позволяющий владельцам корпоративных облигаций, номинированных в "недружественных" валютах, заместить их рублевыми бумагами. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. САРы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов для создания условий и механизмов возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Специальные административные районы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). Закон также предоставляет право российским эмитентам до конца 2026 года обменять находящиеся в обращении облигации, номинированные в валютах недружественных государств, на облигации в рублях. Как пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, эти меры призваны стимулировать инвестиционную деятельность за счет снижения санкционных рисков для инвесторов, предоставления им возможности выхода из активов, связанных с "токсичными" валютами, роста ликвидности рынка облигаций и сокращения нагрузки на банковский капитал. Кроме того, по обращению госкорпорации "Ростех" в закон включены положения, направленные на исполнение указания президента РФ об обеспечении долгосрочных гарантий реализации соглашения о государственно-частном партнерстве по развитию системы цифровой маркировки товаров и лекарственных средств. Это соглашение заключено между Минпромторгом России и оператором этой системы - ООО "Оператор-ЦРПТ". Эти положения направлены на повышение стабильности и прозрачности экономического оборота, снижение доли контрафактной продукции и рост таможенных платежей, сохранение доли участия государства в этом операторе и неизменность условий оплаты услуг по предоставлению кодов маркировки для бизнеса, пояснял Гаврилов. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
https://1prime.ru/20251228/svyaz-866000697.html
остров русский
рф
приморский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76325/11/763251165_0:0:2432:1824_1920x0_80_0_0_403702e842b7dd2e041537bd594a2630.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, остров русский, рф, владимир путин, приморский край, минпромторг, ростех, госдума
Политика, Бизнес, РОССИЯ, Остров Русский, РФ, Владимир Путин, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Минпромторг, Ростех, Госдума
Власти продлили на 2026 год упрощенную перерегистрацию в "русских офшорах"
В РФ продлили на 2026 год упрощенную перерегистрацию в русских офшорах
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год упрощенную процедуру редомициляции иностранных компаний в специальных административных районах РФ (САР), а также позволяющий владельцам корпоративных облигаций, номинированных в "недружественных" валютах, заместить их рублевыми бумагами.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
САРы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов для создания условий и механизмов возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Специальные административные районы функционируют на островах Русский
(Приморский край
) и Октябрьский (Калининградская область).
Закон также предоставляет право российским эмитентам до конца 2026 года обменять находящиеся в обращении облигации, номинированные в валютах недружественных государств, на облигации в рублях.
Как пояснял журналистам председатель комитета Госдумы
по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, эти меры призваны стимулировать инвестиционную деятельность за счет снижения санкционных рисков для инвесторов, предоставления им возможности выхода из активов, связанных с "токсичными" валютами, роста ликвидности рынка облигаций и сокращения нагрузки на банковский капитал.
Кроме того, по обращению госкорпорации "Ростех
" в закон включены положения, направленные на исполнение указания президента РФ
об обеспечении долгосрочных гарантий реализации соглашения о государственно-частном партнерстве по развитию системы цифровой маркировки товаров и лекарственных средств. Это соглашение заключено между Минпромторгом
России и оператором этой системы - ООО "Оператор-ЦРПТ".
Эти положения направлены на повышение стабильности и прозрачности экономического оборота, снижение доли контрафактной продукции и рост таможенных платежей, сохранение доли участия государства в этом операторе и неизменность условий оплаты услуг по предоставлению кодов маркировки для бизнеса, пояснял Гаврилов.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований к сетям связи