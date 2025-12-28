Власти продлили на 2026 год упрощенную перерегистрацию в "русских офшорах"

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год упрощенную процедуру редомициляции иностранных компаний в специальных административных... | 28.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-28T18:06+0300
2025-12-28T18:06+0300
политика
бизнес
россия
остров русский
рф
владимир путин
приморский край
минпромторг
ростех
госдума
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год упрощенную процедуру редомициляции иностранных компаний в специальных административных районах РФ (САР), а также позволяющий владельцам корпоративных облигаций, номинированных в "недружественных" валютах, заместить их рублевыми бумагами. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. САРы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов для создания условий и механизмов возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Специальные административные районы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). Закон также предоставляет право российским эмитентам до конца 2026 года обменять находящиеся в обращении облигации, номинированные в валютах недружественных государств, на облигации в рублях. Как пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, эти меры призваны стимулировать инвестиционную деятельность за счет снижения санкционных рисков для инвесторов, предоставления им возможности выхода из активов, связанных с "токсичными" валютами, роста ликвидности рынка облигаций и сокращения нагрузки на банковский капитал. Кроме того, по обращению госкорпорации "Ростех" в закон включены положения, направленные на исполнение указания президента РФ об обеспечении долгосрочных гарантий реализации соглашения о государственно-частном партнерстве по развитию системы цифровой маркировки товаров и лекарственных средств. Это соглашение заключено между Минпромторгом России и оператором этой системы - ООО "Оператор-ЦРПТ". Эти положения направлены на повышение стабильности и прозрачности экономического оборота, снижение доли контрафактной продукции и рост таможенных платежей, сохранение доли участия государства в этом операторе и неизменность условий оплаты услуг по предоставлению кодов маркировки для бизнеса, пояснял Гаврилов. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
остров русский
рф
приморский край
бизнес, россия, остров русский, рф, владимир путин, приморский край, минпромторг, ростех, госдума
Политика, Бизнес, РОССИЯ, Остров Русский, РФ, Владимир Путин, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Минпромторг, Ростех, Госдума
18:06 28.12.2025
 
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год упрощенную процедуру редомициляции иностранных компаний в специальных административных районах РФ (САР), а также позволяющий владельцам корпоративных облигаций, номинированных в "недружественных" валютах, заместить их рублевыми бумагами.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
САРы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов для создания условий и механизмов возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Специальные административные районы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).
Закон также предоставляет право российским эмитентам до конца 2026 года обменять находящиеся в обращении облигации, номинированные в валютах недружественных государств, на облигации в рублях.
Как пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, эти меры призваны стимулировать инвестиционную деятельность за счет снижения санкционных рисков для инвесторов, предоставления им возможности выхода из активов, связанных с "токсичными" валютами, роста ликвидности рынка облигаций и сокращения нагрузки на банковский капитал.
Кроме того, по обращению госкорпорации "Ростех" в закон включены положения, направленные на исполнение указания президента РФ об обеспечении долгосрочных гарантий реализации соглашения о государственно-частном партнерстве по развитию системы цифровой маркировки товаров и лекарственных средств. Это соглашение заключено между Минпромторгом России и оператором этой системы - ООО "Оператор-ЦРПТ".
Эти положения направлены на повышение стабильности и прозрачности экономического оборота, снижение доли контрафактной продукции и рост таможенных платежей, сохранение доли участия государства в этом операторе и неизменность условий оплаты услуг по предоставлению кодов маркировки для бизнеса, пояснял Гаврилов.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований к сетям связи
